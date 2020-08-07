Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575474587.html
Роскосмос намерен разработать многоразовую ракету без бюджетных денег
Начальные этапы разработки российской многоразовой ракеты на метане "Союз-СПГ" планируется профинансировать из внебюджетных источников, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:05
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1400x0_80_0_0_901b06e382a30b3b675c256e25a6fb68.jpg
https://ria.ru/20200807/1575474304.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1400x0_80_0_0_901b06e382a30b3b675c256e25a6fb68.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_204:0:2293:1567_1400x0_80_0_0_0b80f6d8151b61b979161da7ff2e34c1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_465:0:2032:1567_1400x0_80_0_0_b61a0f9219d48b732f888782c5918d28.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

Роскосмос намерен разработать многоразовую ракету без бюджетных денег

08:59 07.08.2020 (обновлено: 11:05 07.08.2020)
525
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Начальные этапы разработки российской многоразовой ракеты на метане "Союз-СПГ" планируется профинансировать из внебюджетных источников, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Рассчитываем, что финансирование начальных этапов разработки ракеты "Союз-СПГ" будет вестись из внебюджетных источников. По сути дела, этот проект открывает дверь к использованию сжиженного природного газа в ракетно-космической отрасли", - сказал глава госкорпорации.
В сентябре 2019 года Роскосмос сообщил, что стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты среднего класса с двигателем, работающим на метане, составит около 900 миллионов рублей. Стоимость ее пуска будет около 40,5 миллиона долларов США. Новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на геопереходную - 2,2 тонны.
Читайте полный текст интервью >>>
Дмитрий Рогозин
Вчера, 08:49Хочу стать космонавтом
Рогозин заявил о преодолении "Роскосмосом" основных технических проблем
12764001
Обсудить 3
Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСША
Рекомендуем
Луна
Рогозин рассказал о споре с Минфином из-за высадки космонавтов на Луну
Дмитрий Рогозин
Рогозин заявил о преодолении "Роскосмосом" основных технических проблем
Планета Венера
Рогозину представили план "прорыва в науке о космосе"
Дмитрий Рогозин
Рогозин рассказал о космической программе России до 2030 года
Адвокат, правозащитник Александр Молохов
В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 30 миллионов тестов на коронавирус
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал санкции в отношении российских ракет
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 с космодрома Байконур
Лучше, чем у Маска: Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2"
Слитки золота
Мэр итальянского Марино нашел "клад", пролежавший в банке 30 лет
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
"Роскосмос" ответил на идею Минфина сократить финансирование отрасли
Рис
Названа смертельная опасность риса
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре
Михаил Абызов в суде
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния