Роскосмос намерен разработать многоразовую ракету без бюджетных денег

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Начальные этапы разработки российской многоразовой ракеты на метане "Союз-СПГ" планируется профинансировать из внебюджетных источников, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Рассчитываем, что финансирование начальных этапов разработки ракеты "Союз-СПГ" будет вестись из внебюджетных источников. По сути дела, этот проект открывает дверь к использованию сжиженного природного газа в ракетно-космической отрасли", - сказал глава госкорпорации.
В сентябре 2019 года Роскосмос сообщил, что стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты среднего класса с двигателем, работающим на метане, составит около 900 миллионов рублей. Стоимость ее пуска будет около 40,5 миллиона долларов США. Новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на геопереходную - 2,2 тонны.