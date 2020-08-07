Роскосмос намерен разработать многоразовую ракету без бюджетных денег

"Рассчитываем, что финансирование начальных этапов разработки ракеты "Союз-СПГ" будет вестись из внебюджетных источников. По сути дела, этот проект открывает дверь к использованию сжиженного природного газа в ракетно-космической отрасли", - сказал глава госкорпорации.