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Рогозин заявил о преодолении "Роскосмосом" основных технических проблем
Основные технические проблемы с ракетно-космической техникой за последние два года преодолены, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:25
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин заявил о преодолении "Роскосмосом" основных технических проблем

08:49 07.08.2020 (обновлено: 13:25 07.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Основные технические проблемы с ракетно-космической техникой за последние два года преодолены, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Уже нет таких проблем в ракетно-космической технике, как два года тому назад", - сказал Рогозин.
На текущий момент отечественные ракеты стартуют без аварий 22 месяца подряд. Последняя авария произошла 11 октября 2018 года, когда при старте произошло ЧП с ракетой "Союз-ФГ". С тех пор с различных космодромов мира совершено более 40 пусков отечественных носителей.
Рогозин также сообщил, что рад тому, что удалось сдвинуть с мертвой точки подготовку к запуску Многофункционального лабораторного модуля "Наука" и к летным испытаниям "Ангары". "Все "долгострои" подходят к концу", - сказал Рогозин.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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