https://ria.ru/20200807/1575474304.html
Рогозин заявил о преодолении "Роскосмосом" основных технических проблем
Основные технические проблемы с ракетно-космической техникой за последние два года преодолены, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:49
2020-08-07T13:25
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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https://ria.ru/20200807/1575474087.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_d7bf853fe819009983225b1abf03f174.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин