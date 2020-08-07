Рогозин заявил о преодолении "Роскосмосом" основных технических проблем

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Основные технические проблемы с ракетно-космической техникой за последние два года преодолены, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Дмитрий Рогозин. Основные технические проблемы с ракетно-космической техникой за последние два года преодолены, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор " Роскосмоса

"Уже нет таких проблем в ракетно-космической технике, как два года тому назад", - сказал Рогозин.

На текущий момент отечественные ракеты стартуют без аварий 22 месяца подряд. Последняя авария произошла 11 октября 2018 года, когда при старте произошло ЧП с ракетой "Союз-ФГ". С тех пор с различных космодромов мира совершено более 40 пусков отечественных носителей.