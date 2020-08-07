Рогозину представили план "прорыва в науке о космосе"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Специалисты российской ракетно-космической отрасли представили гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину варианты доставки на Землю проб грунта с Венеры.
"Я считаю, что было бы интересно не только посадить на Венеру аппарат, но и вернуть грунт на Землю. Это было бы действительно прорывом в фундаментальной науке о космосе. Как это сделать, мы знаем. Мне уже доложили решения инженерно-конструкторского плана на этот счет", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен быть совместный российско-американский проект "Венера-Д". Однако он пока не получил финансирования с российской стороны. Ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.
В то же время Рогозин не знает, будет ли организован возврат грунта с Венеры в рамках миссии "Венера-Д" или в рамках одной из следующих миссий. Он также заявил, что предпочел бы национальную миссию на Венеру совместной с США. "Я предпочитаю самостоятельно", - сказал он.
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Изучение Венеры глава Роскосмоса считает более важными, чем исследование Марса, поскольку это может помочь в предупреждении развития парникового эффекта на Земле.
Он напомнил, что посадки на эту планету совершали только советские аппараты. В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.