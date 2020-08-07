Рогозину представили план "прорыва в науке о космосе"

"Я считаю, что было бы интересно не только посадить на Венеру аппарат, но и вернуть грунт на Землю. Это было бы действительно прорывом в фундаментальной науке о космосе. Как это сделать, мы знаем. Мне уже доложили решения инженерно-конструкторского плана на этот счет", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.