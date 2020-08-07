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Рогозину представили план "прорыва в науке о космосе"
Специалисты российской ракетно-космической отрасли представили гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину варианты доставки на Землю проб грунта с Венеры. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T13:24
хочу стать космонавтом
венера
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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венера, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

Рогозину представили план "прорыва в науке о космосе"

08:41 07.08.2020 (обновлено: 13:24 07.08.2020)
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© NASA / SSV, MIPL, Magellan TeamПланета Венера
Планета Венера
© NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
Планета Венера. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Специалисты российской ракетно-космической отрасли представили гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину варианты доставки на Землю проб грунта с Венеры.

"Я считаю, что было бы интересно не только посадить на Венеру аппарат, но и вернуть грунт на Землю. Это было бы действительно прорывом в фундаментальной науке о космосе. Как это сделать, мы знаем. Мне уже доложили решения инженерно-конструкторского плана на этот счет", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Ближайшая миссия на Венеру планируется на 2027-2029 годы. Это должен быть совместный российско-американский проект "Венера-Д". Однако он пока не получил финансирования с российской стороны. Ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.
В то же время Рогозин не знает, будет ли организован возврат грунта с Венеры в рамках миссии "Венера-Д" или в рамках одной из следующих миссий. Он также заявил, что предпочел бы национальную миссию на Венеру совместной с США. "Я предпочитаю самостоятельно", - сказал он.
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Он напомнил, что посадки на эту планету совершали только советские аппараты. В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.
Читайте полный текст интервью >>>
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