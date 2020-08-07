"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре девочки был рак головного мозга, заявил схимонах Сергий (Николай Романов). Соответствующее обращение опубликовал в соцсети "ВКонтакте" его представитель Всеволод Могучев.
По словам Сергия, ребенок находился под постоянным наблюдением врачей.
"Девочка была под наблюдением врача-хирурга Виктора Михайловича, он каждую неделю, а то и чаще, приезжал, наблюдал. У нас не больница, но девочка была под врачебным присмотром", — сказал он.
Схимонах добавил, что смерть девочки стала для него огромной потерей.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что в захваченном Среднеуральском женском монастыре из-за проблем со здоровьем умерла пятнадцатилетняя девочка.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.