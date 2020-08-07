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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200807/1575473834.html
"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре
У скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре девочки был рак головного мозга, заявил схимонах Сергий (Николай Романов). Соответствующее обращение... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:36
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
общество
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
игорь мороков
следственный комитет россии (ск рф)
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Как один Сергий может удеживать целый монастырь? Нонсенс!
49
Пора выкуривать этого раскольника из монастыря. Сдаётся мне что силовой захват кем либо чего либо и насильственное удержание в нём людей терроризмом попахивает.
35
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068958_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_59e3408945a675d6fd27a496e9112ece.jpg
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РИА Новости
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353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, общество, среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), игорь мороков, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

"У нас не больница": Сергий прокомментировал смерть ребенка в монастыре

08:31 07.08.2020 (обновлено: 16:36 07.08.2020)
28181
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре девочки был рак головного мозга, заявил схимонах Сергий (Николай Романов). Соответствующее обращение опубликовал в соцсети "ВКонтакте" его представитель Всеволод Могучев.
По словам Сергия, ребенок находился под постоянным наблюдением врачей.

"Девочка была под наблюдением врача-хирурга Виктора Михайловича, он каждую неделю, а то и чаще, приезжал, наблюдал. У нас не больница, но девочка была под врачебным присмотром", — сказал он.

Схимонах добавил, что смерть девочки стала для него огромной потерей.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
3 августа, 17:01Религия и мировоззрение
Игумения "захваченного" Сергием монастыря выступила с обращением
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что в захваченном Среднеуральском женском монастыре из-за проблем со здоровьем умерла пятнадцатилетняя девочка.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о смерти девочки от тяжелой болезни в хосписе "при одном из монастырей Свердловской области" и доложить о результатах.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. В епархии заявляли, что Сергий удерживает монастырь незаконно.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
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155118454100
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеОбществоСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)Игорь МороковСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
Популярные комментарии
Как один Сергий может удеживать целый монастырь? Нонсенс!
7 августа, 08:47
ИИИсай Исаев
34310011
Пора выкуривать этого раскольника из монастыря. Сдаётся мне что силовой захват кем либо чего либо и насильственное удержание в нём людей терроризмом попахивает.
7 августа, 10:35
Сергей Сергеев
2440106
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