Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество экс-министра Михаила Абызова на сумму более 32 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Исковое заявление направлено в Гагаринский районный суд.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей" — и выводе их за рубеж.

Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы еще шесть человек, в том числе заочно.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела. По версии следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следователи посчитали, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями в то время, как он занимал должность министра.

В сентябре в отношении Абызова возбудили третье дело — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Экс-министр вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут ответить на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следователями необходимых документов.

Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей.