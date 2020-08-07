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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество экс-министра Михаила Абызова на сумму более 32 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:00
дело экс-министра абызова
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
михаил абызов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дело экс-министра абызова, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, михаил абызов, происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей

08:17 07.08.2020 (обновлено: 15:00 07.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Абызов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество экс-министра Михаила Абызова на сумму более 32 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Исковое заявление направлено в Гагаринский районный суд.
Михаил Абызов
23 июля, 10:51
В деле Абызова появился еще один фигурант
Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей" — и выводе их за рубеж.
Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы еще шесть человек, в том числе заочно.
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела. По версии следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следователи посчитали, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями в то время, как он занимал должность министра.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
14 июля, 14:25
СК заявил о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
В сентябре в отношении Абызова возбудили третье дело — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Экс-министр вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
По словам адвоката Александра Асниса, финансово-экономическая экспертиза по делу Абызова проводилась в Московской лаборатории судебных экспертиз Минюста на протяжении девяти месяцев. В заключении эксперты указывали, что не могут ответить на поставленные следствием вопросы в связи с непредоставлением следователями необходимых документов.
Сторона защиты провела свою финансовую экспертизу с помощью компании "Росэнерго", ее эксперты оценили стоимость акций на момент сделки в 4,66 миллиарда рублей.
В марте СК заказал новую экспертизу у частных специалистов, она пока не готова. В заключении эксперты должны будут указать рыночную стоимость, по которой Сибирская энергетическая компания купила акции у подконтрольных Абызову предприятий.
Адвокат Александр Вершинин после избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы
17 апреля, 08:53
Адвоката Абызова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
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Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМихаил АбызовПроисшествия
Популярные комментарии
а где иски и аресты Шувалова, Чубайса, Грефа?
7 августа, 08:38
itacsltd17
1591010012
Одни энергию воруют миллиардами, другие - повышают тариф на квт час !!!Замкнутый цикл !!! Отличная организация работы !!!
7 августа, 08:56
vyachnick Новиков
109713011
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