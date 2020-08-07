https://ria.ru/20200807/1575473467.html
Лучше, чем у Маска: Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2"
"Роскосмос" планирует создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:07
2020-08-07T13:24
хочу стать космонавтом
spacex falcon 9
космос - риа наука
союз
роскосмос
spacex
дмитрий рогозин
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https://ria.ru/20200711/1574206349.html
freizdorf
Роскосмос планирует - вроде как дальше можно не читать . Коммунизм тоже в 1980 году планировали построить .
314
Владислав Сусков
Фантазии от безысходности у Рогозина бурлят 😂😂
209
138
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572299041_0:281:3076:2011_1400x0_80_0_0_9ef4ab5001db437f59365a81af47a86a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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spacex falcon 9, космос - риа наука, союз, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. "Роскосмос"
планирует создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9
от SpaceX
по расчетному количеству пусков, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
.
"На замену "Союзу-2" мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый", — сказал Рогозин.
Он пояснил, что такая ракета будет способна совершить 100 полетов. Носитель Falcon 9 от SpaceX рассчитан на десять стартов.
При этом, по словам Рогозина, российские инженеры многоразовой ракеты хоть и смотрят на разработки американских коллег, но не повторяют за ними, а пытаются превзойти.
В сентябре 2019 года "Роскосмос" сообщил, что затраты на изготовление новой многоразовой российской ракеты среднего класса с двигателем, работающим на метане, составят около 900 миллионов рублей. Стоимость ее пуска будет около 40,5 миллиона долларов. Новая ракета сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту девять тонн груза, на геопереходную — 2,2 тонны.