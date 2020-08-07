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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу
Теплая погода без осадков, но с атмосферным давлением существенно выше нормы ожидает москвичей в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:02
погода
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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погода, москва, общество

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу

08:02 07.08.2020
930
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Теплая погода без осадков, но с атмосферным давлением существенно выше нормы ожидает москвичей в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве 23-25, по области - от 21 до плюс 26",- сказал Синенков.
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Синоптик также сообщил, что ожидается северный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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