Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Теплая погода без осадков, но с атмосферным давлением существенно выше нормы ожидает москвичей в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.