https://ria.ru/20200807/1575473330.html
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу
Теплая погода без осадков, но с атмосферным давлением существенно выше нормы ожидает москвичей в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:02
2020-08-07T08:02
погода
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество