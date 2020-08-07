В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех сенаторов США, направленное в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода. В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение".
"Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет", — заявил Аннен.
По его словам, тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний являются совершенно неуместными. Он указал, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться "исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне".
Аннен также сообщил, что Германия воспользуется председательством в Совете ЕС для "укрепления европейского суверенитета", и добавил, что Европа не должна поддаваться шантажу.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
При этом против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.
В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате реализация проекта приостановилась: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"