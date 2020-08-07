В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех сенаторов США , направленное в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода. В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение".

"Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет", — заявил Аннен.

По его словам, тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний являются совершенно неуместными. Он указал, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться "исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне".

Аннен также сообщил, что Германия воспользуется председательством в Совете ЕС для "укрепления европейского суверенитета", и добавил, что Европа не должна поддаваться шантажу.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.

Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

При этом против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.