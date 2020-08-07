Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575472904.html
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:06
россия
нильс аннен
северный поток — 2
газпром
мид германии
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574466486_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_58716f8c1730d6d993648abf1709275c.jpg
https://ria.ru/20200807/1575472693.html
https://ria.ru/20200806/1575442721.html
Была бы моя воля, такие больные темы как Северный поток, рассылал бы его выгоду на разных языках и на мобильные телефоны. Как например Госдеп США Обявление о награде в 10 миллонов долларов за информацию. Так-же Японцам каждый год напоминал бы кто бомбил Хиросиму и Нагасаки ядерным оружием.
154
Опять счетчик дизлайков накрутили...
116
35
россия
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574466486_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_58716f8c1730d6d993648abf1709275c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574466486_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_7596b0ac9927a67a6a2e16fce21c9883.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574466486_512:0:2559:2047_1400x0_80_0_0_86ffc38dc032c94b4ff607e49439042d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нильс аннен, северный поток — 2, газпром, мид германии, германия, сша, в мире

В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

07:29 07.08.2020 (обновлено: 10:06 07.08.2020)
130928
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода "Северный поток — 2"
 Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех сенаторов США, направленное в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода. В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение".
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Вчера, 07:15
В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2

"Политика экстерриториальных санкций США в отношении близких партнеров и союзников является серьезным посягательством на наш национальный суверенитет", — заявил Аннен.

По его словам, тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний являются совершенно неуместными. Он указал, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться "исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне".
Аннен также сообщил, что Германия воспользуется председательством в Совете ЕС для "укрепления европейского суверенитета", и добавил, что Европа не должна поддаваться шантажу.
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
6 августа, 13:12
Эксперт объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию.
Берлин и Вена поддерживают российский проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. Также за прокладку газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
При этом против "Северного потока — 2" выступают Литва, Латвия, Польша и Украина, преследующие свои интересы. Также проект критикуют США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу.
В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате реализация проекта приостановилась: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
4286210510824
Обсудить 35
РоссияНильс АнненСеверный поток — 2ГазпромМИД ГерманииГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Была бы моя воля, такие больные темы как Северный поток, рассылал бы его выгоду на разных языках и на мобильные телефоны. Как например Госдеп США Обявление о награде в 10 миллонов долларов за информацию. Так-же Японцам каждый год напоминал бы кто бомбил Хиросиму и Нагасаки ядерным оружием.
7 августа, 09:03
АЛЕКСАНДР ЕНИН
15110002
Опять счетчик дизлайков накрутили...
7 августа, 08:13
Акинару ОРДА
10450016
Рекомендуем
Оксана Ковалевская
Группа "Краски" объяснила отказ от выступления в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Разработка вакцины от коронавируса
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 с космодрома Байконур
Лучше, чем у Маска: Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о сигнале Украины о "проникновении боевиков" с юга
Билл Гейтс
Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее пандемии коронавируса"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Подготовка помещения ко встрече Дональда Трампа в Эр-Рияде, 2017 год
Саудовская Аравия "делает шаг к ядерной бомбе", готовясь к выборам в США
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК прокомментировали смерть девочки в уральском монастыре
Пентаграмма
В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния