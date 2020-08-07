В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Силовики ликвидировали в Ингушетии двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще одного человека задержали. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
По данным источника РИА Новости, один из убитых бандитов несколько лет назад становился чемпионом Азии по вольной борьбе, выступая за сборную Киргизии.
30 апреля, 02:22В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Накануне правоохранительные органы республики узнали, что боевики скрывались в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района.
Территорию, прилегающую к этим домам, оцепили. Бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям.
"В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан", — рассказали в НАК.
На месте боя нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Потерь и пострадавших среди сотрудников сил правопорядка и гражданского населения нет.
Ранее сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, готовившего теракт в Москве. До этого силовики в столице, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участника ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, которые призывали к терактам, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также финансировали террористов в Сирии.
Силы ФСБ также предотвратили теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, который планировали члены запрещенной в России группировки "Исламское государство"*.
С начала лета правоохранительные органы проводили операции в Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии. Всего за последние десять лет власти пресекли 698 "преступлений террористической направленности", из них 159 терактов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.