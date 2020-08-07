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В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Силовики ликвидировали в Ингушетии двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще одного человека задержали. Об этом сообщил Национальный... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:25
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
назрань
происшествия
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Молодцы чекисты!!!
307
6 августа в ходе контртеррористической операции в Назрани убит 25-летний известный российский борец Муслим Евлоев. Муслим Евлоев - чемпион Азии 2018 года, серебряный призер чемпионата Азии 2017 года.
240
4
республика ингушетия
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Кадры с места контртеррористической операции в Ингушетии. Видео НАК
НАК опубликовал видео с места контртеррористической операции в Ингушетии.
2020-08-07T07:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, назрань, происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

07:20 07.08.2020 (обновлено: 12:25 07.08.2020)
23560
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Силовики ликвидировали в Ингушетии двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще одного человека задержали. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
По данным источника РИА Новости, один из убитых бандитов несколько лет назад становился чемпионом Азии по вольной борьбе, выступая за сборную Киргизии.
Сотрудники ФСБ
30 апреля, 02:22
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Накануне правоохранительные органы республики узнали, что боевики скрывались в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района.
Территорию, прилегающую к этим домам, оцепили. Бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям.

"В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан", — рассказали в НАК.

На месте боя нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Потерь и пострадавших среди сотрудников сил правопорядка и гражданского населения нет.
Ранее сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, готовившего теракт в Москве. До этого силовики в столице, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участника ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, которые призывали к терактам, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также финансировали террористов в Сирии.
Силы ФСБ также предотвратили теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, который планировали члены запрещенной в России группировки "Исламское государство"*.
С начала лета правоохранительные органы проводили операции в Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии. Всего за последние десять лет власти пресекли 698 "преступлений террористической направленности", из них 159 терактов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
430126974847669
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Национальный антитеррористический комитет РФРеспублика ИнгушетияНазраньПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!!!
7 августа, 09:16
Егор Панкратов
2983100194
6 августа в ходе контртеррористической операции в Назрани убит 25-летний известный российский борец Муслим Евлоев. Муслим Евлоев - чемпион Азии 2018 года, серебряный призер чемпионата Азии 2017 года.
7 августа, 22:33
Перри Мейсон
00024000
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