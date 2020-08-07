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Море в Сочи. ☀️ Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых. ⠀ День выдался ветреный, волны были сильные. Берег и дно в булыжниках, ( позже поняла, зачем на каждом шагу продавали «мыльницы» по 200₽.). Босыми ногами ходить по берегу неудобно. 👦🏼Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников. Весь антураж и морская атмосфера, напомнили мне моё детство. Тогда был мой первый раз на море, в Сочи. 🌊 ⠀ Есть ли у вас воспоминания, связанные с солнечным Сочи? 🌞 ⠀ Sea in Sochi. ☀️ We went to swim only once for the whole stay. ⠀ It was a windy day and the waves were strong. The beach and the bottom in the cobblestones, (later I realized why at every step they sold "flip flops" for 200 rubles.). It is inconvenient to walk on the beach with bare feet. 👦🏼The children had difficulty getting in and out of the sea, because of the waves and boulders. All the surroundings and sea atmosphere reminded me of my childhood. That was my first time at sea, in Sochi. 🌊 ⠀ Do you have any memories related to Sunny Sochi? 🌞
Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:17 07.08.2020 (обновлено: 12:32 07.08.2020)
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Елена Исинбаева. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о неудобствах на отдыхе в Сочи. Соответствующий пост она опубликовала в своем инстаграме.
"Берег и дно в булыжниках (позже поняла, зачем на каждом шагу продавали "мыльницы" по 200 рублей). Босыми ногами ходить по берегу неудобно", — написала она и добавила, что дети "с трудом заходили в море и выходили из него" из-за сильных волн и множества камней.
Исинбаева отметила, что за все время отдыха в Сочи спустилась к морю всего раз, погода в этот день оказалась ветреной, а море — неспокойным.
При этом, по словам спортсменки, весь антураж и морская атмосфера напомнили ей детство.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что отдых на российских курортах оказался более доступным, чем в Турции и Танзании. Так, минимальные цены на отдых в начале августа зафиксировали на курортах Крыма и Краснодарского края, где цена колеблется от 27,5 до 32,9 тысячи рублей. Тем не менее, отмечают аналитики, это на восемь-тринадцать процентов дороже, чем показатели конца июля.