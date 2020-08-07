Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи

"Берег и дно в булыжниках (позже поняла, зачем на каждом шагу продавали "мыльницы" по 200 рублей). Босыми ногами ходить по берегу неудобно", — написала она и добавила, что дети "с трудом заходили в море и выходили из него" из-за сильных волн и множества камней.