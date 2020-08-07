В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2

"У меня, как свободного демократа, вызывают беспокойство планы Соединенных Штатов запретить въезд членам правления, а также заморозить финансовый капитал. С такими угрозами бывшая "страна свободы" все больше становится игрушкой геополитических рисков в духе (президента США Дональда) Трампа. Я до сих пор считаю, что путь сотрудничества, а не конфронтации - это единственный правильный путь. В конце концов, рыночная экономика решит, откуда Европа будет получать энергоносители в будущем. Тот факт, что нам, вероятно, нужно все больше и больше энергоносителей для нашего уровня жизни в Европе, должен быть принят и в США", - добавил он.