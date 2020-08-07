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В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
Угрозы американских сенаторов в адрес порта города Засниц в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" означают новую стадию эскалации... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T17:18
россия
северный поток — 2
евросоюз
германия
сша
экономика
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россия, северный поток — 2, евросоюз, германия, сша, экономика

В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2

07:15 07.08.2020 (обновлено: 17:18 07.08.2020)
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Угрозы американских сенаторов в адрес порта города Засниц в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" означают новую стадию эскалации геополитического конфликта между США и Европой, заявил РИА Новости немецкий депутат, официальный представитель фракции Свободной демократической партии в бундестаге по вопросам энергетики Мартин Нойманн.

"Трехстраничное письмо с угрозами от сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, содержащее конкретные санкции против Sassnitz GmbH, которая была вовлечена в завершение трубопровода "Северный поток — 2", эквивалентно следующей стадии эскалации геополитического конфликта между США и Европой", - заявил Нойманн.

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США в Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток — 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".
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По словам Нойманна, в письме речь идет "о санкциях и консенсусе в масштабах всего правительства" США, таким образом, данная инициатива исходит "не от отдельных агрессивно настроенных сенаторов".
"Выбор выражений", в частности угроза "финансового разрушения" порта Засница, "не уместен для диалога между партнерами", считает депутат бундестага.
"У меня, как свободного демократа, вызывают беспокойство планы Соединенных Штатов запретить въезд членам правления, а также заморозить финансовый капитал. С такими угрозами бывшая "страна свободы" все больше становится игрушкой геополитических рисков в духе (президента США Дональда) Трампа. Я до сих пор считаю, что путь сотрудничества, а не конфронтации - это единственный правильный путь. В конце концов, рыночная экономика решит, откуда Европа будет получать энергоносители в будущем. Тот факт, что нам, вероятно, нужно все больше и больше энергоносителей для нашего уровня жизни в Европе, должен быть принят и в США", - добавил он.
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РоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзГерманияСШАЭкономика
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