В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2

БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Угрозы американских сенаторов в адрес порта города Засниц в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2" означают новую стадию эскалации геополитического конфликта между США и Европой, заявил РИА Новости немецкий депутат, официальный представитель фракции Свободной демократической партии в бундестаге по вопросам энергетики Мартин Нойманн.
"Трехстраничное письмо с угрозами от сенаторов Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, содержащее конкретные санкции против Sassnitz GmbH, которая была вовлечена в завершение трубопровода "Северный поток — 2", эквивалентно следующей стадии эскалации геополитического конфликта между США и Европой", - заявил Нойманн.
В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме трех сенаторов США в Sassnitz GmbH говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток — 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".
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По словам Нойманна, в письме речь идет "о санкциях и консенсусе в масштабах всего правительства" США, таким образом, данная инициатива исходит "не от отдельных агрессивно настроенных сенаторов".
"Выбор выражений", в частности угроза "финансового разрушения" порта Засница, "не уместен для диалога между партнерами", считает депутат бундестага.
"У меня, как свободного демократа, вызывают беспокойство планы Соединенных Штатов запретить въезд членам правления, а также заморозить финансовый капитал. С такими угрозами бывшая "страна свободы" все больше становится игрушкой геополитических рисков в духе (президента США Дональда) Трампа. Я до сих пор считаю, что путь сотрудничества, а не конфронтации - это единственный правильный путь. В конце концов, рыночная экономика решит, откуда Европа будет получать энергоносители в будущем. Тот факт, что нам, вероятно, нужно все больше и больше энергоносителей для нашего уровня жизни в Европе, должен быть принят и в США", - добавил он.