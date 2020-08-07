Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах

"Ранее я высказался относительно разнообразия в сообществах афроамериканцев и испаноязычных граждан и теперь хочу это пояснить. Я ни в коем случае не имел в виду, что афроамериканцы являются однородной массой – ни по своей идентичности, ни по своим проблемам, вообще никак", - написал Байден в Twitter.