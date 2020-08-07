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Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден извинился за свое высказывание об отсутствии разнообразия в сообществе афроамериканцев. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:39
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джо байден, сша, в мире

Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах

06:39 07.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден
Вице-президент США Джозеф Байден
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вице-президент США Джозеф Байден. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден извинился за свое высказывание об отсутствии разнообразия в сообществе афроамериканцев.
Ранее в интервью Байден заявил, что этническая группа испаноязычных жителей США отличается "невероятным разнообразием" в отличие от афроамериканцев. Президент Дональд Трамп тут же раскритиковал своего предстоящего соперника, назвав заявление оскорбительным.

"Ранее я высказался относительно разнообразия в сообществах афроамериканцев и испаноязычных граждан и теперь хочу это пояснить. Я ни в коем случае не имел в виду, что афроамериканцы являются однородной массой – ни по своей идентичности, ни по своим проблемам, вообще никак", - написал Байден в Twitter.

Кроме того, в четверг Байден вступил в перепалку с журналистом-афроамериканцем, который спросил политика, проходил ли он тест на когнитивные способности. До этого действующий президент Трамп многократно публично указывал на возраст своего соперника (Байдену 77 лет, Трампу - 74) и выражал сомнение в его умственной пригодности на президентский пост.
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Джо БайденСШАВ мире
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