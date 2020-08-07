В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

"В связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция, принято решение об окончании контртеррористической операции", - говорится в сообщении.