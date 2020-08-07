https://ria.ru/20200807/1575472505.html
В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции, введенный вечером в четверг на части территории Назрани и в селении Сагопши в Ингушетии, отменен с 6.00 пятницы, сообщает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:25
2020-08-07T06:40
республика ингушетия
происшествия
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, происшествия