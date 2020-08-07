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В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции, введенный вечером в четверг на части территории Назрани и в селении Сагопши в Ингушетии, отменен с 6.00 пятницы, сообщает... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:40
республика ингушетия
происшествия
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РИА Новости
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353
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республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

06:25 07.08.2020 (обновлено: 06:40 07.08.2020)
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Режим контртеррористической операции, введенный вечером в четверг на части территории Назрани и в селении Сагопши в Ингушетии, отменен с 6.00 пятницы, сообщает региональный оперативный штаб.
С 22.25 мск четверга режим КТО введен на части территории Назрани и в пределах населенного пункта Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии. Источник сообщал, что в районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка.
"В связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иных охраняемых законом интересов людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция, принято решение об окончании контртеррористической операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 6.00 мск пятницы правовой режим КТО, действовавший с вечера четверга, отменен на части территории Назрани и в селении Сагопши.
О результатах спецоперации не сообщается.
Сотрудники ФСБ
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Республика ИнгушетияПроисшествия
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