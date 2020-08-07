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В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
Женщина и два ее ребенка попали под автомобиль в селе в Приморье, сообщает региональное УМВД. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:21
приморский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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60
приморский край, происшествия

В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль

06:21 07.08.2020
250
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Женщина и два ее ребенка попали под автомобиль в селе в Приморье, сообщает региональное УМВД.
По данным ведомства, в селе Андреевка Хасанского района водитель Toyota Prius столкнулся с Toyota Ipsum, снизившим скорость при приближении к пешеходам, идущим вдоль проезжей части по ходу движения машин.
"В результате удара Ipsum по инерции отбросило вперед на пешеходов. Пострадала 28-летняя женщина и двое ее детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Стаж вождения водителя Prius - 19 лет, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима и отказ проходить освидетельствования на состояние опьянения. После ДТП он также отказался от прохождения освидетельствования. Возбуждены административные дела.
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5 августа, 22:19
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000191
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