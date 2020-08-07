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Распространение нового коронавируса
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Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T05:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, весь мир, в мире

Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

05:19 07.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты.
Печальное лидерство удерживают США, где уже почти 4,9 миллиона случаев.
Всего в мире скончались около 712,5 тысячи заболевших вирусом, из них в США — более 160 тысяч, сообщает университет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Весь мирВ мире
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