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"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Японских пользователей Сети возмутила церемония открытия аварийно-спасательного центра МЧС России, которая прошла 5 августа на курильском острове Кунашир. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T05:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
япония
в мире
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Слова императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг🇷🇺, там он спускаться не должен".
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Пейте валерианку, японские братья!
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россия
курильские острова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, япония, в мире

"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах

05:18 07.08.2020 (обновлено: 05:38 07.08.2020)
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© Фото : МЧС РФГлава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
© Фото : МЧС РФ
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Японских пользователей Сети возмутила церемония открытия аварийно-спасательного центра МЧС России, которая прошла 5 августа на курильском острове Кунашир.
Церемония открытия центра состоялась 5 августа, об этом, в частности, сообщил японский портал Yahoo News Japan. Рядом с центром установлена памятная плита, на которой высечены слова императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен".
Россия, уверены комментаторы статьи на Yahoo News Japan, снова показала, что так называемые "северные территории" принадлежат ей.
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"На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе", - написал IKS.
"Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики", - выразил мнение dda.
"Ничего нельзя поделать с тем, что Южные Курилы находятся под контролем России", - отмечает sah.
"Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие", - заявил deu.
"Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие", - считает Asa.
Сахалин
9 ноября 2019, 04:17Туризм
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курильские островаЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Слова императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг🇷🇺, там он спускаться не должен".
7 августа, 06:32
Стенька Разин
2800001
Пейте валерианку, японские братья!
7 августа, 05:36
ppet.g6
1670001
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