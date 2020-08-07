https://ria.ru/20200807/1575472245.html
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Японских пользователей Сети возмутила церемония открытия аварийно-спасательного центра МЧС России, которая прошла 5 августа на курильском острове Кунашир. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T05:18
2020-08-07T05:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
япония
в мире
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Стенька Разин
Слова императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг🇷🇺, там он спускаться не должен".
29
pet.g6
Пейте валерианку, японские братья!
24
5
россия
курильские острова
япония
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, япония, в мире
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Японских пользователей Сети возмутила церемония открытия аварийно-спасательного центра МЧС
России, которая прошла 5 августа на курильском острове Кунашир
.
Церемония открытия центра состоялась 5 августа, об этом, в частности, сообщил японский портал Yahoo News Japan
. Рядом с центром установлена памятная плита, на которой высечены слова императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен".
Россия, уверены комментаторы статьи на Yahoo News Japan, снова показала, что так называемые "северные территории" принадлежат ей.
"На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе", - написал IKS.
"Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики", - выразил мнение dda.
"Ничего нельзя поделать с тем, что Южные Курилы находятся под контролем России", - отмечает sah.
"Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие", - заявил deu.
"Если Япония
на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие", - считает Asa.
Москва
и Токио
много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов
: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа
, Кунашира, Шикотана
и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР
по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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