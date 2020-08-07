Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat ", отведя 45 дней на завершение сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР

Запрещаются "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее, чем через 45 дней после подписания указа.

Несколькими минутами ранее Белый дом сообщил о подписании аналогичного указа по борьбе с приложением TikTok.

WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в 1 миллиард.