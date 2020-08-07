https://ria.ru/20200807/1575472067.html
Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat", отведя 45 дней на завершение сделок, касающихся этого мобильного... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:37
2020-08-07T04:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wechat, дональд трамп, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat
", отведя 45 дней на завершение сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР
.
Запрещаются "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее, чем через 45 дней после подписания указа.
Несколькими минутами ранее Белый дом сообщил о подписании аналогичного указа по борьбе с приложением TikTok.
WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в 1 миллиард.
Трамп обвинил WeChat в сборе данных об американцах, которые могут позволить шпионаж, шантаж и слежку за физическими лицами и компаниями в США.