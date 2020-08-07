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СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 149, сообщает местная газета Lorient-Le Jour со ссылкой на источник в ливанском минздраве. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:35
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СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149

04:35 07.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников Разрушенный порт города Бейрут
 Разрушенный порт города Бейрут
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 149, сообщает местная газета Lorient-Le Jour со ссылкой на источник в ливанском минздраве.
Ранее сообщалось о гибели 137 человек, ранения получили около пяти тысяч.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
Последствия взрыва в Бейруте
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СМИ: в Бейруте директора порта задержали по делу о взрыве
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