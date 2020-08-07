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СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 149, сообщает местная газета Lorient-Le Jour со ссылкой на источник в ливанском минздраве. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:35
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