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Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", а также аналогичный указ о борьбе с "угрозой" китайского мобильного приложения WeChat,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:45
tiktok
дональд трамп
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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tiktok, дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"

04:21 07.08.2020 (обновлено: 04:45 07.08.2020)
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© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона
© Радио Sputnik Сергей Тучин
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", а также аналогичный указ о борьбе с "угрозой" китайского мобильного приложения WeChat, сообщил Белый дом.
Документы отводят 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компаниями-владельцами приложений ByteDance и Tencent.
В указе о борьбе с TikTok говорится, что "распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США".
Как утверждается в документе, "TikTok автоматически забирает большое количество информации от пользователей... включая данные о местоположении и историю поиска". По мнению Белого дома, такая ситуация может привести к тому, что Компартия Китая получит доступ к персональным данным американцев.
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"Потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж", - говорится в указе.
Трамп также обвинил приложение в цензуре контента, который противоречит установкам компартии Китая. "Соединенные штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok, чтобы защитить нашу национальную безопасность", - заявил президент США, призвав предпринять усилия для ответа на "угрозу одного конкретного приложения".
Ранее Трамп пригрозил запретить TikTok на том основании, что китайская компания по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok утверждала, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям.
Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения. При этом агентство Рейтер сообщало, что владельцы сервиса компания ByteDance оценивает его в 50 миллиардов долларов, тогда как Microsoft не готова платить больше 30 миллиардов долларов. Трамп заявил, что отвел на возможную сделку о покупке TikTok срок до 15 сентября.
WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в миллиард.
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TikTokДональд ТрампКитайСШАВ мире
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