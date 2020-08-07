Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 7 авг – РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus А319 авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс из Красноярска в Хабаровск, совершил аварийную посадку в Хабаровском аэропорту, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Лайнер, на борту которого находились 77 пассажиров и семь членов экипажа, приземлился в аэропорту Новый в 06.35 по местному времени (в четверг в 23.35 мск). Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.
Самолет не поврежден, пассажиры и экипаж не пострадали.
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. "В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", - говорится в сообщении.
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