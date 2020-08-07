Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 7 авг – РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus А319 авиакомпании " Пассажирский самолет Airbus А319 авиакомпании " Аврора ", выполнявший рейс из Красноярска Хабаровск , совершил аварийную посадку в Хабаровском аэропорту, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Лайнер, на борту которого находились 77 пассажиров и семь членов экипажа, приземлился в аэропорту Новый в 06.35 по местному времени (в четверг в 23.35 мск). Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

Самолет не поврежден, пассажиры и экипаж не пострадали.