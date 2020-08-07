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Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
Пассажирский самолет Airbus А319 авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс из Красноярска в Хабаровск, совершил аварийную посадку в Хабаровском аэропорту,... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T05:23
аврора (авиакомпания)
хабаровск
красноярск
происшествия
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аврора (авиакомпания), хабаровск, красноярск, происшествия

Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске

04:15 07.08.2020 (обновлено: 05:23 07.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора"
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 авг – РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus А319 авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс из Красноярска в Хабаровск, совершил аварийную посадку в Хабаровском аэропорту, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Лайнер, на борту которого находились 77 пассажиров и семь членов экипажа, приземлился в аэропорту Новый в 06.35 по местному времени (в четверг в 23.35 мск). Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.
Самолет не поврежден, пассажиры и экипаж не пострадали.
Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. "В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", - говорится в сообщении.
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