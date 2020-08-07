https://ria.ru/20200807/1575471741.html
Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил в эфире телеканала "Россия 1", что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T03:41
2020-08-07T03:41
россия
здоровье
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, здоровье, баня, общество
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил в эфире телеканала "Россия 1
", что посещение бани
может быть опасным для здоровья глаз.
"Многие люди иногда могут иметь такие проблемы, как нарушение сосудистого тонуса или нарушение вегетатики, вплоть до гипертонического криза", - предупредил врач.
По его словам, высокая температура в парилке может спровоцировать у человека с патологиями спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки.
Кроме того, нахождение в бане у некоторых людей может вызывать острый приступ глаукомы, что способно привести к практически мгновенной потере зрения. "Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно", - отметил офтальмолог.
Также посещение бани может привести к отеку роговицы, продолжил Дементьев. "Если вдруг есть какие-то хронические заболевания на роговице – кератит, или даже блефарит на веках, конъюнктивит, баня может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания", — пояснил он.
Нахождение в бане также может спровоцировать катаракту и атрофию зрительного нерва, указал офтальмолог. По словам специалиста, при наличии проблем со зрением ходить в баню необходимо с осторожностью.