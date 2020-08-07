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Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил в эфире телеканала "Россия 1", что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T03:41
россия
здоровье
баня
общество
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РИА Новости
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353
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россия, здоровье, баня, общество

Врач назвал неожиданную опасность посещения бани

03:41 07.08.2020
3559
© Fotolia / vubazБаня
Баня
© Fotolia / vubaz
Баня. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил в эфире телеканала "Россия 1", что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз.
"Многие люди иногда могут иметь такие проблемы, как нарушение сосудистого тонуса или нарушение вегетатики, вплоть до гипертонического криза", - предупредил врач.
По его словам, высокая температура в парилке может спровоцировать у человека с патологиями спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки.
Кроме того, нахождение в бане у некоторых людей может вызывать острый приступ глаукомы, что способно привести к практически мгновенной потере зрения. "Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно", - отметил офтальмолог.
Также посещение бани может привести к отеку роговицы, продолжил Дементьев. "Если вдруг есть какие-то хронические заболевания на роговице – кератит, или даже блефарит на веках, конъюнктивит, баня может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания", — пояснил он.
Нахождение в бане также может спровоцировать катаракту и атрофию зрительного нерва, указал офтальмолог. По словам специалиста, при наличии проблем со зрением ходить в баню необходимо с осторожностью.
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919551226
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