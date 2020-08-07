Врач назвал неожиданную опасность посещения бани

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил в эфире телеканала " Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил в эфире телеканала " Россия 1 ", что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз.

"Многие люди иногда могут иметь такие проблемы, как нарушение сосудистого тонуса или нарушение вегетатики, вплоть до гипертонического криза", - предупредил врач.

По его словам, высокая температура в парилке может спровоцировать у человека с патологиями спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки.

Кроме того, нахождение в бане у некоторых людей может вызывать острый приступ глаукомы, что способно привести к практически мгновенной потере зрения. "Поэтому людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение параметров внутриглазных, лучше в баню не ходить или ходить очень аккуратно", - отметил офтальмолог.

Также посещение бани может привести к отеку роговицы, продолжил Дементьев. "Если вдруг есть какие-то хронические заболевания на роговице – кератит, или даже блефарит на веках, конъюнктивит, баня может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания", — пояснил он.