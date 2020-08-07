Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"

"Нам, если и делать замену "Союзу МС" для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация "Орла" (создается для пилотируемых полетов на Луну – ред.) будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации - что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация "Энергия" и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники", - сказал он.