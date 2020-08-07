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Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического "челнока" аналогичного советскому "Бурану" на замену... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T03:44
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роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"

03:32 07.08.2020 (обновлено: 03:44 07.08.2020)
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© РИА Новости / Александр МоклецовРакетно-космическая система "Энергия", в состав которой входят ракета-носитель и корабль многоразового использования "Буран"
Ракетно-космическая система Энергия, в состав которой входят ракета-носитель и корабль многоразового использования Буран
© РИА Новости / Александр Моклецов
Ракетно-космическая система "Энергия", в состав которой входят ракета-носитель и корабль многоразового использования "Буран". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического "челнока" аналогичного советскому "Бурану" на замену кораблям "Союз МС". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Нам, если и делать замену "Союзу МС" для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация "Орла" (создается для пилотируемых полетов на Луну – ред.) будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации - что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация "Энергия" и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники", - сказал он.
В то же время Рогозин признал, что создание многоразового корабля займет много времени. "Союз МС", конечно, еще послужит. Он постоянно модернизируется", - сказал глава "Роскосмоса", отметив вместе с тем, что бесконечная модернизация "губительна для развития космической техники".
Ранее Рогозин уже говорил, что "Роскосмос" рассматривает возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля, который будет летать к орбитальным станциям.
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Это не первый опыт разработки в нашей стране крылатых космических кораблей. В СССР был создан крылатый космический корабль "Буран", который совершил единственный беспилотный полет в 1988 году. В России в начале 2000-х годов разрабатывался крылатый корабль "Клипер".
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год. Однако затем планы поменялись.
Как сообщалось, РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй - полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.
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Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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