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В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который, по версии следствия, обманул 16-летнюю знакомую на 93 тысячи рублей, назвав себя проводником... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:19
владивосток
приморский край
происшествия
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Нда...мозги надо было покупать, а не душу продавать
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владивосток
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей

03:28 07.08.2020 (обновлено: 04:19 07.08.2020)
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© Depositphotos / borjomi88Пентаграмма
Пентаграмма
© Depositphotos / borjomi88
Пентаграмма. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который, по версии следствия, обманул 16-летнюю знакомую на 93 тысячи рублей, назвав себя проводником между человеком и дьяволом и пообещав обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В полицию обратилась жительница Владивостока, рассказавшая, что мошенник обманул ее дочь. Как выяснили правоохранители, 16-летняя девушка встретила юношу, с которым ранее училась в одной школе. Тот рассказал, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать мысли, наводить порчи.

"Злоумышленник предложил с его помощью "продать душу дьяволу", так как он является проводником между человеком и дьяволом… За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить шесть тысяч рублей - тысячу рублей за работу и пять тысяч рублей на материал для обряда, который он проведет без ее присутствия", - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции
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Юноша пообещал исполнение трех желаний и заявил, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения, обязав школьницу сдать ценности в ломбард, а деньги перевести ему. В ходе общения в соцсетях подозреваемый говорил, что связан с криминалом, и просил девушку полностью удалять переписку. Позже он уговорил ее отдать ему телефон и ноутбук.
"Сказав, что это необходимо для безопасности, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу. В дальнейшем парень сообщил, что для их безопасности сжег вещи. После чего их общение прекратилось. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей", - отмечает полиция.
Полиция задержала подозреваемого - 18-летнего местного жителя, он сознался. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Юноше грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.
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61389126424
Обсудить 6
ВладивостокПриморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Вырастет поганец и непременно будет президентом, все задатки есть.
7 августа, 03:44
ЛКЛысый Кучерявый
18205025
Нда...мозги надо было покупать, а не душу продавать
7 августа, 03:34
просто Блондинка
3020000
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