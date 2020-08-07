В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей

"Злоумышленник предложил с его помощью "продать душу дьяволу", так как он является проводником между человеком и дьяволом… За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить шесть тысяч рублей - тысячу рублей за работу и пять тысяч рублей на материал для обряда, который он проведет без ее присутствия", - говорится в сообщении.