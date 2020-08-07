https://ria.ru/20200807/1575471554.html
МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Водителям не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта, однако квадратные номерные... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T03:18
2020-08-07T06:56
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194390_0:0:3065:1724_1400x0_80_0_0_8ff33f6a9f1b7648a8cf59a0637e319a.jpg
https://ria.ru/20200804/1575340065.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194390_0:0:3065:1724_1400x0_80_0_0_8ff33f6a9f1b7648a8cf59a0637e319a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194390_334:0:3065:2048_1400x0_80_0_0_2c795225a1d19e778146123eb34a84db.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194390_1017:0:3065:2048_1400x0_80_0_0_e01e8eefffead0b029be2841aaf6c1bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Водителям не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта, однако квадратные номерные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, рассказали РИА Новости в МВД России
.
Четвертого августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. В частности, введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены спецобозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
Как отметили в ведомстве в ответ на соответствующий запрос агентства, граждане могут менять номера на новые "исключительно по их желанию или необходимости".
В МВД добавили, что новые номера могут устанавливаться лишь сзади транспортного средства, в передней части должны размещаться знаки стандартного размера.