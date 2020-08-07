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МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров
Водителям не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта, однако квадратные номерные... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T06:56
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров

03:18 07.08.2020 (обновлено: 06:56 07.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыдача номеров в ГИБДД
Выдача номеров в ГИБДД
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Выдача номеров в ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Водителям не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта, однако квадратные номерные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, рассказали РИА Новости в МВД России.
Четвертого августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. В частности, введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены спецобозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.
Как отметили в ведомстве в ответ на соответствующий запрос агентства, граждане могут менять номера на новые "исключительно по их желанию или необходимости".
В МВД добавили, что новые номера могут устанавливаться лишь сзади транспортного средства, в передней части должны размещаться знаки стандартного размера.
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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