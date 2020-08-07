МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Водителям не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта, однако квадратные номерные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, рассказали РИА Новости в Водителям не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта, однако квадратные номерные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, рассказали РИА Новости в МВД России

Четвертого августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. В частности, введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены спецобозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

Как отметили в ведомстве в ответ на соответствующий запрос агентства, граждане могут менять номера на новые "исключительно по их желанию или необходимости".