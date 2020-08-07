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Рогозин бросил вызов Илону Маску
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал не преувеличивать роль успешного завершения первого тестового пилотируемого полета космического корабля SpaceX... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T03:07
хочу стать космонавтом
илон маск
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
spacex
дмитрий рогозин
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин

Рогозин бросил вызов Илону Маску

03:07 07.08.2020
14920
© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал не преувеличивать роль успешного завершения первого тестового пилотируемого полета космического корабля SpaceX Crew Dragon, предложив американским коллегам попробовать повторить рекорды российских кораблей по быстроте полета на МКС.
"То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошел испытания, если отбросить всю пропагандистскую американскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали. Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летаем. Я не думаю, что Crew Dragon способен за три часа до МКС долететь", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
По его словам, Crew Dragon от SpaceX и будущий Starliner от Boeing являются более просторными и комфортными, но всего лишь аналогами российского "Союза МС".
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Ранее российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд времени полета к МКС. Время в пути заняло 3 часа 18 минут 31 секунду. После этого Рогозин поручил осенью провести по сверхбыстрой схеме полет пилотируемого корабля "Союз МС".
Созданный компанией SpaceX космический корабль Crew Dragon стартовал в первый испытательный пилотируемый полет в конце мая. Он доставил на МКС астронавтов НАСА Дага Херли и Боба Бенкена. Они провели на орбите два месяца и вернулись на Землю 2 августа.
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Хочу стать космонавтомИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Главный конструктор России Рогозин заявил.......
7 августа, 03:47
ЛКЛысый Кучерявый
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Какой вызов может бросить наёмник на окладе человеку своего дела?
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просто Блондинка
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