В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, это следует из подготовленной Генштабом Вооруженных сил статьи "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", которую опубликовала газета "Красная звезда".
Поскольку возможности установить, идет ли речь о ядерной ракете или нет, любая ракета будет позиционироваться как ядерная, следует из материала. Военное руководство России тут же получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий.
При этом представители Генштаба отмечают, что в качестве цели противника в такой ситуации будет рассматриваться уничтожение России.
Минобороны поясняет, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов. Авторы статьи отмечают, что Россия обозначила "красные линии", которые никому не нужно переступать. Если потенциальный противник на это решится, ответ будет сокрушительным.
В статье также говорится, что прекращение действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы.
Президент России Владимир Путин 2 июня утвердил "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", в которых говорится, что "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой". Сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию, подчеркивается в документе.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, Вашингтон пока не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения. В Пекине эту идею отвергают. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва выступает за продление договора без предварительных условий.
5 августа, 13:04Эксперт рассказал о перспективах вывода оружия в космос