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В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия
Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, это следует из подготовленной Генштабом Вооруженных сил статьи "Об... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T03:49
россия
красная звезда
сергей лавров
владимир путин
китай
сша
безопасность
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При любом шухере фигачить по Америке!)))
110
В сша Трамп хвалится,что они создали сверх умную супер пупер ракету,а нельзя ли кое кого там в белом доме поменять на умную ракету.
41
10
россия
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, красная звезда, сергей лавров, владимир путин, китай, сша, безопасность

В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

03:06 07.08.2020 (обновлено: 03:49 07.08.2020)
12940
© Фото : United States Department of EnergyОблако, образовавшееся после взрыва атомной бомбы
Облако, образовавшееся после взрыва атомной бомбы
© Фото : United States Department of Energy
Облако, образовавшееся после взрыва атомной бомбы. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, это следует из подготовленной Генштабом Вооруженных сил статьи "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", которую опубликовала газета "Красная звезда".
Поскольку возможности установить, идет ли речь о ядерной ракете или нет, любая ракета будет позиционироваться как ядерная, следует из материала. Военное руководство России тут же получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий.
При этом представители Генштаба отмечают, что в качестве цели противника в такой ситуации будет рассматриваться уничтожение России.
Минобороны поясняет, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов. Авторы статьи отмечают, что Россия обозначила "красные линии", которые никому не нужно переступать. Если потенциальный противник на это решится, ответ будет сокрушительным.
В статье также говорится, что прекращение действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, Вашингтон пока не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения. В Пекине эту идею отвергают. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва выступает за продление договора без предварительных условий.
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2954703515372
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РоссияКрасная звездаСергей ЛавровВладимир ПутинКитайСШАБезопасность
Популярные комментарии
При любом шухере фигачить по Америке!)))
7 августа, 04:20
патриот бывший
52300495
В сша Трамп хвалится,что они создали сверх умную супер пупер ракету,а нельзя ли кое кого там в белом доме поменять на умную ракету.
7 августа, 05:10
Юрий Сумин
171010012
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