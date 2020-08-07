В Генштабе назвали условие применения ядерного оружия

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, это следует из подготовленной Генштабом Вооруженных сил статьи "Об основах государственной политики Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, это следует из подготовленной Генштабом Вооруженных сил статьи "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", которую опубликовала газета "Красная звезда"

Поскольку возможности установить, идет ли речь о ядерной ракете или нет, любая ракета будет позиционироваться как ядерная, следует из материала. Военное руководство России тут же получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий.

При этом представители Генштаба отмечают, что в качестве цели противника в такой ситуации будет рассматриваться уничтожение России.

Минобороны поясняет, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов. Авторы статьи отмечают, что Россия обозначила "красные линии", которые никому не нужно переступать. Если потенциальный противник на это решится, ответ будет сокрушительным.

В статье также говорится, что прекращение действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может поставить мир на грань ядерной катастрофы.

Президент России Владимир Путин 2 июня утвердил "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", в которых говорится, что "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой". Сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию, подчеркивается в документе.