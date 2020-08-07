В США хотят конфисковать связанные с Коломойским объекты недвижимости

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство юстиции США подало иски с требованием конфискации двух крупных объектов недвижимости, купленных на средства, предположительно украденные из украинского Приватбанка бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, говорится в письменном заявлении ведомства.
"В заявлениях (в суд) говорится, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владели одним из крупнейших на Украине Приватбанком, похитили мошенническим путем миллиарды долларов из банка. Эти двое получали мошенническим способом займы и кредитные линии примерно с 2008 до 2016 года — до того, как эта мошенническая схема была раскрыта, и банк был национализирован Национальным банком Украины", - говорится в релизе.
Минюст заявляет, что Коломойский и Боголюбов отмывали выведенные из банка деньги через подставные счета, преимущественно в кипрском отделении Приватбанка.
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Накануне американские СМИ сообщали об обысках в США, связанных со структурами Коломойского.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский, а совладельцем Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации этого банка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.
Рада Украины 13 мая приняла закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.