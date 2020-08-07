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Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона
Для ускорения работы смартфона необходимо в первую очередь удалить из него все рекламные приложения и избавиться от тех, в которые вы не заходите. Они занимают... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T02:20
синергия
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574376683_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_36556090ba740183d0fc4b10417f9976.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
синергия, технологии

Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

02:20 07.08.2020
1825
© Фото : предоставлено HuaweiСмартфон
Смартфон
© Фото : предоставлено Huawei
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Для ускорения работы смартфона необходимо в первую очередь удалить из него все рекламные приложения и избавиться от тех, в которые вы не заходите. Они занимают оперативную память и замедляют работу смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
В настройках также отключите функцию автозагрузки обновлений, которые "съедают" большой объем ресурсов устройства и перегружают трафик.
"Есть простое правило: если приложение работает без сбоев, и в обновлении вы видите несущественные изменения, не загружайте его. Бывает и так, что именно после загрузки обновлений приложение начинает "глючить", тормозя работу всего смартфона", — отметил эксперт.
Зарядка смартфона
3 июня, 02:20
Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
1511004
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