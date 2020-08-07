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Эксперт назвал "любимые" пароли мошенников
Самыми любимыми для мошенников всегда были те пароли, которые просто подобрать. Самыми очевидными уже много лет являются комбинации по типу qwerty, и прочие... РИА Новости, 07.08.2020
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Эксперт назвал "любимые" пароли мошенников

02:19 07.08.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото.
© РИА Новости / Яков Андреев
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Самыми любимыми для мошенников всегда были те пароли, которые просто подобрать. Самыми очевидными уже много лет являются комбинации по типу qwerty, и прочие вариации идущих в одном порядке символов, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Не стоит ставить в качестве пароля использовать номер телефона, свой день рождения, свое имя или какие-то общедоступные данные. Для защиты пользователей от взлома хакеров многие порталы просят создавать более сложные пароли – длинные, до 15 символов, строчными и заглавными буквами", — отмечает эксперт.
Чтобы защититься от нежелательных гостей ваших личных аккаунтов в интернете, желательно использовать отдельный пароль для каждого сервиса.
Смартфон
28 июля, 02:21
Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян
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