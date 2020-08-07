Разрешен спор любителей арбузов и дынь

"Если человек питается разнообразно в течение дня и у него есть завтрак, обед и ужин, а в состав еды входят продукты животного и растительного происхождения, то арбуз должен быть между этими приемами пищи. Это должен быть перекус арбузом. Вес арбуза на перекусе должен быть не более 300 граммов. Он может встроиться в обычный рацион, и человек может наслаждаться всей гаммой полезных продуктов, которые есть в его составе", – рассказала Маргарита Королева.

"Надо употреблять дыню как можно дальше от остальных приемов пищи. Это должен быть самостоятельный продукт. Он подарит вам вкус и подарит впечатления. Но я не советую этот продукт людям с нарушением углеводного обмена и с тенденцией к набору веса. Никто не умаляет пищевую ценность дыни, но у нее гликемический индекс выше, чем у арбуза, и ответная реакция организма в том, что человек набирает вес, если есть дыню и вместе с другими продуктами", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.