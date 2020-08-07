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Разрешен спор любителей арбузов и дынь
Традиционная борьба за звание главного летнего лакомства россиян между дыней и арбузом не имеет смысла, поскольку эти продукты должны выступать в разных... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T02:09
маргарита королева
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
маргарита королева, общество

Разрешен спор любителей арбузов и дынь

02:09 07.08.2020
1060
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТорговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Традиционная борьба за звание главного летнего лакомства россиян между дыней и арбузом не имеет смысла, поскольку эти продукты должны выступать в разных категориях, рассказала радио Sputnik диетолог и профессор ФМБА России Маргарита Королева.
С точки зрения диетологии и правильного питания арбуз вполне можно использовать в качестве летнего перекуса, а вот дыню – нет, объясняет радио Sputnik Маргарита Королева.
"Если человек питается разнообразно в течение дня и у него есть завтрак, обед и ужин, а в состав еды входят продукты животного и растительного происхождения, то арбуз должен быть между этими приемами пищи. Это должен быть перекус арбузом. Вес арбуза на перекусе должен быть не более 300 граммов. Он может встроиться в обычный рацион, и человек может наслаждаться всей гаммой полезных продуктов, которые есть в его составе", – рассказала Маргарита Королева.
Дыня, напротив, не должна выступать в качестве перекуса или десерта. Ее употребление вместе с другими продуктами ведет к набору веса.
"Надо употреблять дыню как можно дальше от остальных приемов пищи. Это должен быть самостоятельный продукт. Он подарит вам вкус и подарит впечатления. Но я не советую этот продукт людям с нарушением углеводного обмена и с тенденцией к набору веса. Никто не умаляет пищевую ценность дыни, но у нее гликемический индекс выше, чем у арбуза, и ответная реакция организма в том, что человек набирает вес, если есть дыню и вместе с другими продуктами", – объяснила диетолог в интервью радио Sputnik.
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве
4 августа, 03:15
Эксперты рассказали, как правильно есть арбузы и дыни
6533012
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Маргарита КоролеваОбщество
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