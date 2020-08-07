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Рогозин рассказал о планах отправки экспедиции на астероид
Предприятия "Роскосмоса" приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид, такие технологии могут быть созданы до конца следующего... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T02:20
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал о планах отправки экспедиции на астероид

02:04 07.08.2020 (обновлено: 02:20 07.08.2020)
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© ESO / M. KornmesserАстероид в представлении художника
Астероид в представлении художника
© ESO / M. Kornmesser
Астероид в представлении художника. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид, такие технологии могут быть созданы до конца следующего десятилетия, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Есть задача - научиться сажать аппарат на астероид, и не простой космический аппарат, а посадить космический корабль. Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать", - сказал он.
Рогозин пояснил, что такую технологию вполне возможно создать до 2030 года.
В то же время он не уточнил, о посадке на какой астероид идет речь.
Ранее высадку астронавтов на астероиде планировали в НАСА, однако там отказались от этих планов в пользу возобновления полетов на Луну.
В 2014 году мягкую посадку на комету Чурюмова-Герасименко совершил европейский зонд Philae. В 2018-2019 годах в рамках японской миссии "Хабуяса-2" на астероид Рюгу сели модули Rover-1A, Rover-1B, MASCOT, а затем и сам одноименный зонд.
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Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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