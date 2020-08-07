https://ria.ru/20200807/1575470767.html
Бритни Спирс напугала поклонников странным танцем
Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео в откровенном наряде и напугала поклонников своим странным танцем. Ролик появился в Instagram... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T01:25
2020-08-07T01:25
культура
билли айлиш
сша
бритни спирс
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билли айлиш, сша, бритни спирс
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Американская певица Бритни Спирс
опубликовала видео в откровенном наряде и напугала поклонников своим странным танцем. Ролик появился в Instagram
исполнительницы.
На кадрах Спирс танцует в черном спортивном бюстгальтере, который оголяет ее живот, и в коротких зеленых шортах. Волосы певицы распущены, на глазах нанесен макияж в стиле Smoky Eyes.
Подписчики знаменитости озадачились ее поведением и внешним видом. "Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь", "Она выглядит странно и потеряно", "Тебе точно не нужна помощь?", написали комментаторы под постом.
Видео набрало более полутора миллионов просмотров.
Ранее поп-дива уже размещала в Instagram видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.
Под хит Нелли Фуртадо "Say it Right" (2006 год) и трек Билли Айлиш
"I Love You" певица исполняет движения, чем-то напоминающие восточные танцы: она вертит бедрами, крутится и размахивает руками. Однако многих пользователей такой "фристайл" от обладательницы премии "Грэмми" только рассмешил.
В феврале этого года Бритни Спирс во время исполнения очередного такого танца упала и повредила ногу, о чем рассказала подписчикам в Instagram. По словам исполнительницы, после этого она не танцевала шесть месяцев
После того, как ее отец Джеймс Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году и получил право контролировать и вести все ее дела, в том числе и финансовые, в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от поклонников со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.