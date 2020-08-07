https://ria.ru/20200807/1575470592.html
В Таиланд вернулись вымирающие тигры
Впервые за четыре года в западной части Таиланда заметили тигров, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T01:03
2020-08-07T01:03
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таиланд
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дикие животные, туризм, тигры, новости - туризм, таиланд
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Впервые за четыре года в западной части Таиланда заметили тигров, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает
Lonely Planet.
Департамент дикой природы Таиланда и Организация по сохранению диких кошек объявили, что их фотоловушки запечатлели индокитайских тигров.
В прошлом веке популяция этого вида насчитывала около ста тысяч особей, сейчас их всего 3900. А в районе, где их обнаружили, их так мало, что специалистам еще предстоит выяснить точное число. Появление тигров говорит о том, что экосистема восстанавливается – это хорошо для всех представителей дикой природы.
Эксперты надеются, что популяция тигров в Таиланде восстановится.
Индокитайский тигр меньше, чем бенгальский или амурский. Обитают в Камбодже, Лаосе, Малайзии и Вьетнаме.