В Таиланд вернулись вымирающие тигры

В прошлом веке популяция этого вида насчитывала около ста тысяч особей, сейчас их всего 3900. А в районе, где их обнаружили, их так мало, что специалистам еще предстоит выяснить точное число. Появление тигров говорит о том, что экосистема восстанавливается – это хорошо для всех представителей дикой природы.