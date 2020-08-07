Добровинский оценил заявление Ефремова о "раздвоении личности"

Ранее Ефремов во время изучения в суде видеодоказательств по делу о ДТП заявил, что "с трудом" узнает себя на кадрах после аварии, упомянув персонажа из романа "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

"На мой вопрос он сказал, что себя как-то не узнает, и он на самом деле мистер Хайд, раздвоение личности из истории Стивенсона. Можно говорить все что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме. И поэтому это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно", - отметил Добровинский.

Смертельное ДТП в центре Москвы

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. Так, Ефремов заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.