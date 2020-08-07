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Добровинский оценил заявление Ефремова о "раздвоении личности"
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слова актера Михаила Ефремова о том, что он "с трудом" узнает себя на кадрах, снятых после смертельного ДТП в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T00:48
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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Добровинский оценил заявление Ефремова о "раздвоении личности"

00:48 07.08.2020
73544
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский после слушаний в Пресненском суде
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский после слушаний в Пресненском суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский после слушаний в Пресненском суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слова актера Михаила Ефремова о том, что он "с трудом" узнает себя на кадрах, снятых после смертельного ДТП в центре Москвы. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Ранее Ефремов во время изучения в суде видеодоказательств по делу о ДТП заявил, что "с трудом" узнает себя на кадрах после аварии, упомянув персонажа из романа "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".
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"На мой вопрос он сказал, что себя как-то не узнает, и он на самом деле мистер Хайд, раздвоение личности из истории Стивенсона. Можно говорить все что угодно. Но в свое время было проведено исследование, и это находится в материалах дела, что господин Ефремов находится в здравом уме. И поэтому это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно", - отметил Добровинский.

Смертельное ДТП в центре Москвы

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику. Так, Ефремов заявил в суде, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать вину.
"Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" — повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона. По жанру представляет собой переосмысление темы двойничества под углом зарождающейся научной фантастики, где зловещий двойник получает свободу действий благодаря раздвоению личности.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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