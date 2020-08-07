Экс-разведчик обвинил саудовского принца в попытке его убить

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший высокопоставленный работник разведслужб Бывший высокопоставленный работник разведслужб Саудовской Аравии Саад аль-Джабри утверждает в иске в американский суд, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман пытался его убить.

"Ответчик бен Салман лично организовал попытку внесудебного убийства доктора Саада, которая продолжается до настоящего времени... он захватил двух детей доктора Саада, чтобы заманить его обратно в Саудовскую Аравию, и в конечном итоге направил группу убийц через Атлантику, чтобы они осуществили прямую попытку убийства доктора Саида", - говорится в исковом заявлении, размещенном в базе данных суда.

Подосланные убийцы приехали в Канаду , где живет аль-Джабри, с двумя чемоданами патологоанатомических инструментов, говорится в иске. Предполагаемое покушение предотвратили канадские правоохранительные органы. Это произошло менее через через две недели после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле , говорится в иске. Саудовская Аравия отрицает причастность наследного принца к убийству Хашукджи, чье тело расчленили с помощью патологоанатомических инструментов.

Истец говорит, что он на протяжении десятилетий был в курсе информации, порочащей принца, и к тому же пользовался доверием американских спецслужб и тесно с ними работал. Эти два фактора и вынудили Мохаммеда попытаться убить его, считает аль-Джабри.

"Доктор Саад знал конфиденциальную информацию о скрытых политических интригах ответчика бен Салмана при королевском дворе, о его коррумпированных сделках в бизнесе и создании команды личных наемников, которых ответчик впоследствии использовал для убийства Джамаля Хашукджи", - говорится в иске.

Аль-Джабри приводит скриншоты переписки на арабском с человеком, который, по его словам, является Мохаммедом бен Салманом. Переписка датирована 2017 годом. Собеседник просит аль-Джабри как можно скорее вернуться на территорию королевства для того, чтобы сообщить ему некие конфиденциальные сведения. Когда аль-Джабри сказал, что ему сначала нужно уладить свои дела за границей, собеседник потребовал от него вернуться в 24 часа.

"У тебя два выбора. Первый - вернуться в королевство. Второй - мы будем преследовать тебя юридическим путем и используя все доступные методы", - заявляет собеседник аль-Джабри.

Истец требует материального возмещения.