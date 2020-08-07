https://ria.ru/20200807/1575470432.html
Источник: в районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка
Перестрелка произошла в районе проведения КТО в Назрани, данных о ликвидированных боевиках пока нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T00:39
2020-08-07T00:39
назрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117253_92:0:1190:617_1400x0_80_0_0_ef3df60cf1921d63d533f2665e23b8fe.jpg
https://ria.ru/20200430/1570776557.html
1
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117253_92:0:1190:617_1400x0_80_0_0_ef3df60cf1921d63d533f2665e23b8fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117253_147:0:1107:720_1400x0_80_0_0_7bafffd03136918e75a2ffcc63547a70.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117253_267:0:987:720_1400x0_80_0_0_cc9f7e55a165e3da07bae46d162ab8ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
назрань, происшествия