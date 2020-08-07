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Источник: в районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка
Перестрелка произошла в районе проведения КТО в Назрани, данных о ликвидированных боевиках пока нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T00:39
назрань
происшествия
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1
назрань
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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353
60
назрань, происшествия

Источник: в районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка

00:39 07.08.2020
717
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСпецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Спецоперация ФСБ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Перестрелка произошла в районе проведения КТО в Назрани, данных о ликвидированных боевиках пока нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее сообщалось, что с 22.25 мск четверга режим КТО введен на части территории Назрани и в пределах населенного пункта Сагопши в Малгобекском районе Ингушетии.
"В районе проведения КТО в Назрани произошла перестрелка, сейчас она уже закончилась. Пока данных о ликвидированных боевиках нет, операция продолжается", - сказал собеседник агентства.
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70028135
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