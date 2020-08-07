В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров

"Многие политики, в том числе и Лукашенко, допускают серьезную политическую ошибку - делают различные выводы и абсурдные заявления о Крыме, не побывав здесь и не спросив мнения самих крымчан. Приезжайте, и вы поймете, что воссоединение Крыма с Россией – это закономерный и легитимный процесс возвращения крымского народа на свою историческую родину, а не какая-то аннексия, как любят твердить украинские и западные политики, прикрывая ширмой свои корыстные интересы", - сказал Гемпель.