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В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал абсурдом слова белорусского президента Александра... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T01:51
россия
юрий гемпель
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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"Крымчане ждали от Лукашенко, как президента братского народа и государства, признания российского статуса Крыма.." - а украицы,ждали от Лукашенко, как президента братского народа и государства, непризнания. и они, как оказалось, были правы."воссоединение Крыма с Россией – это закономерный и легитимный процесс" - закономерный - да, безусловно, легитимный - нет, так же безусловно. гемпели они такие гемпели... ))
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После лукашенковского предложения "воевать за территорию против народа и его мирного и цивилизованного выбора" Гемпель приглашает его побывать в Крыму? Ему теперь только одна дорога - в Куев.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, юрий гемпель, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров

00:23 07.08.2020 (обновлено: 01:51 07.08.2020)
20717
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал абсурдом слова белорусского президента Александра Лукашенко, что на месте Украины он бы воевал за Крым в 2014 году.
Ранее Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". По его словам, киевские власти безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Лукашенко заявил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым, и добавил, что тогда Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности.
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"Крымчане ждали от Лукашенко, как президента братского народа и государства, признания российского статуса Крыма и понимания исторического выборы крымчан, а в ответ услышали далеко от дружественной риторику. Лукашенко не оправдал надежд крымчан. Подобные заявления абсурдны, так как, по сути, в них предлагается воевать за территорию против народа и его мирного и цивилизованного выбора", - сказал РИА Новости Гемпель.
Гемпель подчеркнул, что Лукашенко стоит побывать в Крыму, прежде чем делать столь опрометчивые и несерьезные заявления.
"Многие политики, в том числе и Лукашенко, допускают серьезную политическую ошибку - делают различные выводы и абсурдные заявления о Крыме, не побывав здесь и не спросив мнения самих крымчан. Приезжайте, и вы поймете, что воссоединение Крыма с Россией – это закономерный и легитимный процесс возвращения крымского народа на свою историческую родину, а не какая-то аннексия, как любят твердить украинские и западные политики, прикрывая ширмой свои корыстные интересы", - сказал Гемпель.
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32654113550
Обсудить 18
РоссияЮрий ГемпельАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Крымчане ждали от Лукашенко, как президента братского народа и государства, признания российского статуса Крыма.." - а украицы,ждали от Лукашенко, как президента братского народа и государства, непризнания. и они, как оказалось, были правы."воссоединение Крыма с Россией – это закономерный и легитимный процесс" - закономерный - да, безусловно, легитимный - нет, так же безусловно. гемпели они такие гемпели... ))
7 августа, 01:13
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
53020065
После лукашенковского предложения "воевать за территорию против народа и его мирного и цивилизованного выбора" Гемпель приглашает его побывать в Крыму? Ему теперь только одна дорога - в Куев.
7 августа, 00:32
Александр Аникин
66010031
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