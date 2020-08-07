В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал абсурдом слова белорусского президента Александра Лукашенко, что на месте Украины он бы воевал за Крым в 2014 году.
Ранее Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона" заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". По его словам, киевские власти безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Лукашенко заявил, что на месте украинских властей воевал бы за Крым, и добавил, что тогда Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности.
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"Крымчане ждали от Лукашенко, как президента братского народа и государства, признания российского статуса Крыма и понимания исторического выборы крымчан, а в ответ услышали далеко от дружественной риторику. Лукашенко не оправдал надежд крымчан. Подобные заявления абсурдны, так как, по сути, в них предлагается воевать за территорию против народа и его мирного и цивилизованного выбора", - сказал РИА Новости Гемпель.
Гемпель подчеркнул, что Лукашенко стоит побывать в Крыму, прежде чем делать столь опрометчивые и несерьезные заявления.
"Многие политики, в том числе и Лукашенко, допускают серьезную политическую ошибку - делают различные выводы и абсурдные заявления о Крыме, не побывав здесь и не спросив мнения самих крымчан. Приезжайте, и вы поймете, что воссоединение Крыма с Россией – это закономерный и легитимный процесс возвращения крымского народа на свою историческую родину, а не какая-то аннексия, как любят твердить украинские и западные политики, прикрывая ширмой свои корыстные интересы", - сказал Гемпель.
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