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В Генштабе рассказали о "красных линиях" для других стран
Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила "красные линии", за нарушение которых потенциальный противник получит... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T00:37
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575413855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575365061.html
Правильно. Все микро государства вошедшие в блок НАТО, могут не надеяться, что отсутствие у них ядерного оружия - избавит их от участи поля для ядерной войны. Впряглись за сильного, извольте отвечать на ровне с ним.
32
Ещё Лукашенко на недавнем обращении сказал: "Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело."
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россия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/135808/08/1358080883_0:149:3111:1899_1400x0_80_0_0_8f1046fe6385a260de162995ba46413b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, вооруженные силы рф, безопасность

В Генштабе рассказали о "красных линиях" для других стран

00:05 07.08.2020 (обновлено: 00:37 07.08.2020)
12400
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила "красные линии", за нарушение которых потенциальный противник получит сокрушительный ответный удар, заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-майор Андрей Стерлин.
Президент России Владимир Путин 2 июня утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Москва оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы России в области ядерного сдерживания.

"В Основах Россия обозначила "красные линии", переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным. При этом конкретизация ответных действий будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки", - приводит слова Стерлина газета "Красная звезда".

Как поясняет издание, в качестве субъектов ядерного сдерживания выделены две группы стран. Первая – "отдельные государства, обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, а также военные коалиции (блоки, союзы) с участием этих государств".
Выйдут янки из тумана. США развернут ядерные ракеты на море
5 августа, 17:55Акценты
Выйдут янки из тумана. США развернут ядерные ракеты на мореКонцепция малых ядерных зарядов – это находка США, которой они гордятся как своей тактической уловкой. У нас, конечно, тоже есть нечто в малых дозах полезное в любом количестве, но только по праздникам, потому что это водка.
Вторая – "государства, предоставляющие свою национальную территорию для развертывания стратегических наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), средств стратегической противоракетной обороны, радиолокационных станций системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения других государств, которые могут быть использованы против Российской Федерации и (или) ее союзников".
Новая российская доктрина подразумевает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в документе "совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия".
Пентагон
4 августа, 18:08
Сдержать любой ценой. Пентагон раскрыл цель развертывания ядерных ракет
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Обсудить 8
РоссияВооруженные силы РФБезопасность
Популярные комментарии
Правильно. Все микро государства вошедшие в блок НАТО, могут не надеяться, что отсутствие у них ядерного оружия - избавит их от участи поля для ядерной войны. Впряглись за сильного, извольте отвечать на ровне с ним.
7 августа, 01:01
Олег Парфен
16000160
Ещё Лукашенко на недавнем обращении сказал: "Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело."
7 августа, 01:51
Роман Крашенинников
1500004
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