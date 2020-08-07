В Генштабе рассказали о "красных линиях" для других стран

Выйдут янки из тумана. США развернут ядерные ракеты на море Концепция малых ядерных зарядов – это находка США, которой они гордятся как своей тактической уловкой. У нас, конечно, тоже есть нечто в малых дозах полезное в любом количестве, но только по праздникам, потому что это водка.