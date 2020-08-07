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Будущее за IT. Бизнесмен из Марий-Эл готов учить детей по всей стране
Артем Качалов, генеральный директор сети детских центров по робототехнике и программированию "IT-kids" в Йошкар-Оле, уверен: человек может приспособиться к... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
корпорация мсп, мсп банк

Будущее за IT. Бизнесмен из Марий-Эл готов учить детей по всей стране

10:00 07.08.2020 (обновлено: 12:01 07.08.2020)
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© Фото : предоставлено центром "IT-kids"Детский центр по робототехнике и программированию "IT-kids"
Детский центр по робототехнике и программированию IT-kids
© Фото : предоставлено центром "IT-kids"
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Артем Качалов, генеральный директор сети детских центров по робототехнике и программированию "IT-kids" в Йошкар-Оле, уверен: человек может приспособиться к любым условиям. На время карантина в связи с эпидемией коронавируса он вынужден был полностью остановить работу. Сейчас предприниматель и его сотрудники занимаются созданием онлайн-курсов. Артем уверен, что таким образом в его центрах смогут учиться дети со всей России.
За четыре года работы небольшое предприятие Артема разрослось до четырех детских центров: три в Йошкар-Оле и один в городе Волжск. Когда начинали, училось всего 30 детей, а к марту этого года число учеников увеличилось до 450. "Центры разные. У нас работает всего 20 сотрудников, но в одном может быть 20 человек, в другом – всего двое", – рассказывает он.
Детский психолог по образованию, Артем работает в сфере школьного образования и развлечений уже 15 лет. Занимался организацией детского досуга, пробовал себя в качестве вожатого и физрука в лагерях, консультировал родителей, педагогов лагерей.
© Фото : предоставлено центром "IT-kids"Учащиеся детского центра по робототехнике и программированию "IT-kids"
Учащиеся детского центра по робототехнике и программированию IT-kids
© Фото : предоставлено центром "IT-kids"
Учащиеся детского центра по робототехнике и программированию "IT-kids"
Когда создавал детские центры по робототехнике и программированию, был уверен: будущее за техническими профессиями и IT. "У нас дети изучают программирование, робототехнику, лего-конструирование, веб-дизайн. Есть занятия по компьютерной грамоте, ребята много изобретают", – рассказывает предприниматель. Он подчеркивает, что инновационное направление обучения дает детям глубокие технические знания, развивает различные навыки, дети получают знания о естественных науках, знакомятся с основами логики.
"Многие родители отмечают, что ребята, занимаясь у нас, начинают лучше учиться, более дисциплинированно относятся к урокам, учебе, посещению других кружков. Мы даем им преимущество перед сверстниками в освоении профессий и дисциплин будущего", – делится Качалов.
По словам Артема, работа приносит удовольствие, когда видишь результат: как дети учатся создавать роботов, как трудятся в команде, делают собственные проекты.
В этом году одна группа учащихся собрала собственные сигвеи. "Осталось буквально пару штрихов – и все будет готово, до пандемии не успели закончить работу. Двухколесные транспортные средства функциональны, ребята могут кататься на них во дворе, показывать своим друзьям. В группе семь человек, и каждый собирает свой сигвей", – рассказывает руководитель "IT-kids".
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Обычно центры работают без выходных, а дети приходят на занятия раз в неделю. Однако с введением ограничений на работу в связи с эпидемией коронавируса, Качалов был вынужден полностью прекратить очные уроки. "Ситуация складывалась печально. Небольшую часть занятий мы перевели в онлайн, но в течение месяца его закрыли. Дело в том, что у нас основные направления связаны с работой с конструкторами, запчастями и деталями. Это нужно собирать руками вместе с преподавателем. Так что на этом этапе онлайн формат нам не подошел", – рассказывает он.
В кризисной ситуации предприниматель обратился в МСП Банк и смог воспользоваться сразу двумя кредитами. Первым – в рамках программы поддержки и сохранения занятости работников по ставке 0% годовых, вторым – в рамках возобновления деятельности по ставке 2% годовых. Кстати, второй кредит в будущем можно будет полностью списать за счет субсидии Минэкономразвития при сохранении 90% штата.
Несмотря на прекращение работы офлайн, Качалов и его сотрудники продолжают активную деятельность и разрабатывают новые онлайн курсы. "Это будут совершенно новые для нас направления, связанные с программированием. И, если офлайн работу мы не сможем возобновить в ближайшее время, то старые курсы будут ждать лучших времен", – говорит руководитель центров.
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В сложный период никто из сотрудников не уволился. Более того, удалось даже взять нового специалиста в штат – он как раз занимается подготовкой к переходу в онлайн форматы. "Мы также планируем брать новых педагогов, которые уже умеют вести онлайн-занятия, нам нужны ресурсы для видео-монтажа и оплаты новых сервисов. Конечно, все это потребует существенных трат, которые мы будем покрывать из собственных и заемных средств", – говорит Качалов.
Сейчас Артем надеется на то, что в ближайшее время власти Республики Марий Эл разрешат возобновить работу в сфере детского дополнительного образования. В этом случае, уверен он, удастся покрыть текущие обязательства и выйти на докризисный уровень работы. Но онлайн форматы нужно развивать в любом случае, подчеркивает предприниматель. "Мы понимаем, что дети часто болеют и пропускают занятия по различным причинам. И в будущем эти темы они смогут отрабатывать дома самостоятельно. Это позволит им не отставать от своих сверстников", - заключает Качалов.
© Фото : предоставлено центром "IT-kids"Детский центр по робототехнике и программированию "IT-kids"
Детский центр по робототехнике и программированию IT-kids
© Фото : предоставлено центром "IT-kids"
Детский центр по робототехнике и программированию "IT-kids"
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