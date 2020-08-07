Американец вырастил странные семена, присланные из Китая

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. По всему миру люди получают посылки с загадочными семенами из Китая. Дойл Креншоу из Бунвилла, штат Арканзас, вырастил из них у себя на участке огромные белые плоды, но что это за растение, он не знает, По всему миру люди получают посылки с загадочными семенами из Китая. Дойл Креншоу из Бунвилла, штат Арканзас, вырастил из них у себя на участке огромные белые плоды, но что это за растение, он не знает, сообщает The Sun.

Незадолго до случившегося министерство сельского хозяйства Арканзаса выпустило предупреждение о том, что семена из пакетиков с китайскими иероглифами могут быть от растений-вредителей. Они начнут паразитировать и портить экосистему страны. Подобные послания приходили еще жителям еще 50 разных штатов.

Но Дойл Креншоу решил рискнуть и посадил их из интереса. Всего за две недели из них вырос огромный куст с крупными белыми плодами. Что это за растение, пока остается загадкой.