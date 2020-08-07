https://ria.ru/20200807/1575461011.html
Американец вырастил странные семена, присланные из Китая
По всему миру люди получают посылки с загадочными семенами из Китая. Дойл Креншоу из Бунвилла, штат Арканзас, вырастил из них у себя на участке огромные белые... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T02:05
2020-08-07T02:05
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
По всему миру люди получают посылки с загадочными семенами из Китая. Дойл Креншоу из Бунвилла, штат Арканзас, вырастил из них у себя на участке огромные белые плоды, но что это за растение, он не знает, сообщает
The Sun.
Незадолго до случившегося министерство сельского хозяйства Арканзаса выпустило предупреждение о том, что семена из пакетиков с китайскими иероглифами могут быть от растений-вредителей. Они начнут паразитировать и портить экосистему страны. Подобные послания приходили еще жителям еще 50 разных штатов.
Но Дойл Креншоу решил рискнуть и посадил их из интереса. Всего за две недели из них вырос огромный куст с крупными белыми плодами. Что это за растение, пока остается загадкой.
Предполагается, что это вид мошенничества небольших компаний для поднятия рейтингов Amazon или eBay. Фирмы сами создают фальшивые учетные записи клиентов, но с существующими адресами, отправляют по ним посылки, а потом сами же оценивают качество товара, тем самым повышая себе рейтинг.