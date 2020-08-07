Сестра Мэрайи Кэри заявила, что в детстве была на сатанинских оргиях

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Элисон Кэри, старшая сестра американской певицы Мэрайи Кэри, подала в суд на их мать Патрисию Хики за то, что в десять лет она заставляла ее совершать половые акты с незнакомцами, Элисон Кэри, старшая сестра американской певицы Мэрайи Кэри, подала в суд на их мать Патрисию Хики за то, что в десять лет она заставляла ее совершать половые акты с незнакомцами, сообщает The Sun.

Она утверждает, что ей также приходилось наблюдать, как другие дети подвергались жестокому обращению "во время ночных сатанинских собраний, на которых проводились ритуальные жертвоприношения".

Согласно судебным документам, поданным в Нью-Йорке, из-за такого тяжелого детства Элисон, которой сейчас 57 лет, страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессии. Все эти переживания дополнительно привело к тому, что Элисон Кэри злоупотребляла как легальными, так и нелегальными наркотическими веществами.

"Истец теперь требует денежной компенсации за огромный психологический и физический ущерб, душевную боль и страдания, а также умышленное причинение серьезного эмоционального расстройства", – говорится в материалах дела.