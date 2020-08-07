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Сестра Мэрайи Кэри заявила, что в детстве была на сатанинских оргиях
Элисон Кэри, старшая сестра американской певицы Мэрайи Кэри, подала в суд на их мать Патрисию Хики за то, что в десять лет она заставляла ее совершать половые... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T03:54
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РИА Новости
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353
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, мэрайя кэри

Сестра Мэрайи Кэри заявила, что в детстве была на сатанинских оргиях

03:54 07.08.2020
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© Фото : Saugerties Police DepartmentЭлисон Кэри
Элисон Кэри
© Фото : Saugerties Police Department
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Элисон Кэри, старшая сестра американской певицы Мэрайи Кэри, подала в суд на их мать Патрисию Хики за то, что в десять лет она заставляла ее совершать половые акты с незнакомцами, сообщает The Sun.
Она утверждает, что ей также приходилось наблюдать, как другие дети подвергались жестокому обращению "во время ночных сатанинских собраний, на которых проводились ритуальные жертвоприношения".
Согласно судебным документам, поданным в Нью-Йорке, из-за такого тяжелого детства Элисон, которой сейчас 57 лет, страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессии. Все эти переживания дополнительно привело к тому, что Элисон Кэри злоупотребляла как легальными, так и нелегальными наркотическими веществами.
"Истец теперь требует денежной компенсации за огромный психологический и физический ущерб, душевную боль и страдания, а также умышленное причинение серьезного эмоционального расстройства", – говорится в материалах дела.
В The Sun уточняют, Элисон, которая живет отдельно от своей сестры-суперзвезды, когда-то работала проституткой, а также инфицирована ВИЧ.
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