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Режиссер "Матрицы" подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам
Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T00:39
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры

Режиссер "Матрицы" подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

00:32 07.08.2020 (обновлено: 00:39 07.08.2020)
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© Warner Bros. Pictures Co. (1999)Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой фильмы о "Матрице", в интервью с Netflix Film Club подтвердила теорию фанатов о том, что их научно-фантастическая трилогия посвящена трансегендерам и гендерной идентичности, сообщает Independent.
Поскольку в 2012 и 2016 годах сестры Вачовски сделали каминг-аут о своей трансгендерности, многие фанаты франшизы начали искать в боевиках всевозможные метафоры и "пасхалки", связанные с транссексуальностью.
© AFP 2020 / Mike Coppola, Frederick M. BrownАмериканские кинорежиссеры Лилли Вачовски и Лана Вачовски
Американские кинорежиссеры Лилли Вачовски и Лана Вачовски
© AFP 2020 / Mike Coppola, Frederick M. Brown
Американские кинорежиссеры Лилли Вачовски и Лана Вачовски
Среди наиболее популярных версий – идея о том, что беспокойство, которое испытывает Нео (Киану Ривз), борясь с собственным разумом, на самом деле – метафора "гендерной дисфории". А знаменитая "красная таблетка", позволяющая главному герою увидеть реальность такой, какая она есть, связана с гормональной терапией.
Теперь Лилли Вачовски подтвердила все это и объяснила, что их "первоначальное намерение" заключалось в том, чтобы фильм представлял собой "аллегорию гендерной идентичности".

"Я рада, что многие все заметили, все-таки это и было нашей задумкой. Но когда фильмы вышли, мир не был готов принять такой замысел", – прокомментировала режиссер.

Она также напомнила о Свитче (Белинда МакКлори) – персонаже из первого фильма, который работал с Морфеусом (Лоуренс Фишберн). Оказалось, что он тоже связан с транссексуальностью. Так, в вымышленном мире "Матрицы" он не случайно становится женщиной, а в реальности – мужчиной.
В Independent напомнили, что недавно сестры Вачовски возобновили съемки четвертой части "Матрицы", после того, как в марте кинопроизводство было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Кадр из фильма Матрица
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