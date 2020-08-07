https://ria.ru/20200807/1575456399.html
Умный навигатор заговорил с посетителями социального центра в Югре
Благодаря новой разработке люди с ограниченными возможностями здоровья из Югры смогут ориентироваться в местном центре социального обслуживания без посторонней... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:00
2020-08-07T10:45
хорошие новости
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455978_0:89:1500:934_1400x0_80_0_0_f9c4e0e4f28ea5f943787da3cf375566.jpg
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455978_0:89:1500:934_1400x0_80_0_0_f9c4e0e4f28ea5f943787da3cf375566.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455978_0:0:1500:1125_1400x0_80_0_0_424a13d4942378e2563b58aaefe8db41.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455978_181:0:1397:1216_1400x0_80_0_0_4f53198fc9190340557cba4f53a4d5a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Благодаря новой разработке люди с ограниченными возможностями здоровья из Югры смогут ориентироваться в местном центре социального обслуживания без посторонней помощи.
Голосовой навигатор, который придумала специалист центра Вера Зверева, может не только указать маршрут до нужного кабинета, но и ответить на вопросы.
"Посетители нашего центра в большом здании путались, не знали, как пройти к конкретному специалисту, нередко попадали и в мой кабинет, а я услуг не оказываю. Приходилось сопровождать до нужной двери, иногда уточнять, к кому конкретно надо было пройти, так как, например, психологи есть в разных отделениях", — рассказала специалист. Так у Зверевой родилась идея автоматизации этого процесса.
Голосовой помощник
В Березовском районном комплексном центре социального обслуживания населения уже был установлен информационный киоск, на котором отображался официальный сайт учреждения. Но, несмотря на эту уже имеющуюся систему навигации, людям с ограниченными возможностями все равно приходилось обращаться к специалистам.
Чтобы посетителям, у которых имеются проблемы со слухом, зрением, моторикой или речью, было легко ориентироваться в здании, Вера создала для этого киоска специальное приложение, благодаря которому разобраться во всем можно без посторонней помощи.
Теперь найти нужный кабинет или получить консультацию можно, просто подойдя к киоску.
"Информация, которую он предоставляет: графическая — фото, рисунки, схемы; текстовая — информация дублируется текстом, звуковая — все произносится вслух. А для использования датчика расстояния достаточно попасть в поле его видимости, информационный киоск сам проявит инициативу оказания помощи", — рассказала Вера.
Программирование и искусственный интеллект
Основным преимуществом умного навигатора является его мобильность — в ходе разработки приложение тестировалось на обычном телевизоре.
"Информация выводилась на экран телевизора, а звук — через встроенные динамики. Можно не использовать датчик расстояния, в таком случае информационный киоск будет отвечать на все вопросы, которые услышит", — добавила Зверева.
Важно отметить, что голосовой помощник не реагирует на посторонний шум и не задает вопросы всем подряд — датчик расстояния позволяет не отзываться на любые звуки.
"На хакатоне пришла идея использовать микроконтроллер плюс датчик расстояния и микрофон и сделать не просто навигацию, а искусственный интеллект, который мог помогать посетителям в решении и других задач", — поделилась Зверева.
Чтобы отвечать нуждам каждого посетителя, приложение научили не только слушать, но и отвечать на вопросы. Благодаря синтезу речи программа смогла говорить, а распознавать речь стала через микрофон, который подключили через USB-порт.
Для людей, разбирающихся в программировании, это не самые сложные вещи, а вот с тем, чтобы помочь информационному киоску видеть, пришлось повозиться — для опознавания приближения объекта к терминалу Вера использовала датчик расстояния, который может видеть дальше трех метров.
"Если в поле допустимой видимости нет объектов в течение одной минуты, информационный киоск показывает ролики. Как только в его обзор попадает объект, он переходит в режим взаимодействия с пользователем и спрашивает: "Чем я могу помочь?" — рассказала Зверева.
Всю информацию программа берет из базы данных, которую дополняет системный администратор.
Планы на будущее
В будущем Зверева планирует сделать свой голосовой навигатор еще умнее. Одна из ее идей — использование геолокации и QR-кода, чтобы к навигатору можно было подключить смартфон. Это поможет выстраивать маршрут до кабинета, который будет показываться на экране телефона посетителя.
"Также можно сделать вызов к терминалу сотрудника по желанию посетителя, уведомив сотрудника, что его ожидает клиент у информационного киоска, или систему обмена сообщениями через информационный киоск. Учитывая мою увлеченность не только программированием, но и робототехникой, механизм программы обязательно попробую применить при создании разумного робота в будущем", — заключила Вера.