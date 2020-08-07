Умный навигатор заговорил с посетителями социального центра в Югре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Благодаря новой разработке люди с ограниченными возможностями здоровья из Югры смогут ориентироваться в местном центре социального обслуживания без посторонней помощи.

Голосовой навигатор, который придумала специалист центра Вера Зверева, может не только указать маршрут до нужного кабинета, но и ответить на вопросы.

"Посетители нашего центра в большом здании путались, не знали, как пройти к конкретному специалисту, нередко попадали и в мой кабинет, а я услуг не оказываю. Приходилось сопровождать до нужной двери, иногда уточнять, к кому конкретно надо было пройти, так как, например, психологи есть в разных отделениях", — рассказала специалист. Так у Зверевой родилась идея автоматизации этого процесса.

Голосовой помощник

В Березовском районном комплексном центре социального обслуживания населения уже был установлен информационный киоск, на котором отображался официальный сайт учреждения. Но, несмотря на эту уже имеющуюся систему навигации, людям с ограниченными возможностями все равно приходилось обращаться к специалистам.

Чтобы посетителям, у которых имеются проблемы со слухом, зрением, моторикой или речью, было легко ориентироваться в здании, Вера создала для этого киоска специальное приложение, благодаря которому разобраться во всем можно без посторонней помощи.

Теперь найти нужный кабинет или получить консультацию можно, просто подойдя к киоску.

"Информация, которую он предоставляет: графическая — фото, рисунки, схемы; текстовая — информация дублируется текстом, звуковая — все произносится вслух. А для использования датчика расстояния достаточно попасть в поле его видимости, информационный киоск сам проявит инициативу оказания помощи", — рассказала Вера.

Программирование и искусственный интеллект

Основным преимуществом умного навигатора является его мобильность — в ходе разработки приложение тестировалось на обычном телевизоре.

"Информация выводилась на экран телевизора, а звук — через встроенные динамики. Можно не использовать датчик расстояния, в таком случае информационный киоск будет отвечать на все вопросы, которые услышит", — добавила Зверева.

Важно отметить, что голосовой помощник не реагирует на посторонний шум и не задает вопросы всем подряд — датчик расстояния позволяет не отзываться на любые звуки.

"На хакатоне пришла идея использовать микроконтроллер плюс датчик расстояния и микрофон и сделать не просто навигацию, а искусственный интеллект, который мог помогать посетителям в решении и других задач", — поделилась Зверева.

Чтобы отвечать нуждам каждого посетителя, приложение научили не только слушать, но и отвечать на вопросы. Благодаря синтезу речи программа смогла говорить, а распознавать речь стала через микрофон, который подключили через USB-порт.

Для людей, разбирающихся в программировании, это не самые сложные вещи, а вот с тем, чтобы помочь информационному киоску видеть, пришлось повозиться — для опознавания приближения объекта к терминалу Вера использовала датчик расстояния, который может видеть дальше трех метров.

"Если в поле допустимой видимости нет объектов в течение одной минуты, информационный киоск показывает ролики. Как только в его обзор попадает объект, он переходит в режим взаимодействия с пользователем и спрашивает: "Чем я могу помочь?" — рассказала Зверева.

Всю информацию программа берет из базы данных, которую дополняет системный администратор.

Планы на будущее

В будущем Зверева планирует сделать свой голосовой навигатор еще умнее. Одна из ее идей — использование геолокации и QR-кода, чтобы к навигатору можно было подключить смартфон. Это поможет выстраивать маршрут до кабинета, который будет показываться на экране телефона посетителя.