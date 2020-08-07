"Ждали, пока убьет": почему нижегородский следователь отпустил маньяка

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Нападение на подростка, изнасилование и убийство — 34-летнего Юрия Чекановского из Нижнего Новгорода обвиняют в особо тяжких преступлениях, первое из которых он совершил еще в 2009-м. Спустя четыре года он вновь вышел на охоту, затащил в лес незнакомую девушку, попытался над ней надругаться. Та вырвалась и убежала. Оперативники быстро задержали Чекановского, но следователь отказался возбуждать дело. Теперь он сам под следствием. РИА Новости попыталось разобраться в запутанной истории.

Встреча на берегу

Тринадцатого июля в дежурную часть отдела полиции Автозаводского района позвонил местный житель: в Оке — тело девушки. Спасатели вытащили труп на берег. Сразу было ясно, что это убийство — руки и ноги связаны, на голове — полиэтиленовый пакет.

Документов в карманах не оказалось, поэтому оперативники проверили все недавние заявления о пропавших. Похожую по приметам девушку никто не искал. Однако один из местных жителей сообщил журналистам, что пару дней назад исчезла его знакомая — 21-летняя Надежда Рысева. Ее фотографии опубликовали в СМИ, а остальную информацию передали полицейским.

© Фото : СУ СКР по Нижегородской области. Следователь осматривает место происшествия © Фото : СУ СКР по Нижегородской области. Следователь осматривает место происшествия

Все совпало: убитая — Рысева. "Надя родилась в Белоруссии, — рассказывает РИА Новости ее знакомая Ирина. — Еще в детстве осталась круглой сиротой. Ее удочерила семья из Нижнего Новгорода, забрала к себе. Надя росла довольно замкнутой, постоянно сбегала от приемных родителей, бродяжничала, затем и вовсе ушла из дома".

Два года назад она родила, но с отцом ребенка вскоре рассталась. В последнее время жила вместе с дочкой на съемной квартире, работала продавцом в магазине.

Оперативники изучили переписку погибшей, установили круг общения и обратили внимание на некого Юрия Чекановского. Именно он звонил в полицию, однако тогда заявил, что девушка ему не знакома. На самом деле Чекановский встречался с ней несколько месяцев. Хотя женат, имеет двоих детей.

На повторном допросе он во всем сознался. По версии СК, 11 июля во время очередной встречи на берегу Оки между молодыми людьми вспыхнула ссора. Чекановский задушил Рысеву, связал ей руки и ноги, надел на голову пакет и сбросил тело в реку.

Ему предъявили обвинение по статье "Убийство", на два месяца отправили в СИЗО, а также взяли ДНК-тест, чтобы проверить на причастность к другим преступлениям.

На фото: Надежда Рысева

Забытые дела

Результат не заставил себя ждать: в 2009-м, по версии СК, Чекановский напал на 13-летнюю девочку, затащил ее в заброшенный дом и изнасиловал. Выследить его не удалось, но криминалисты внесли в базу следы ДНК, найденные на одежде потерпевшей.

Чекановский почти на четыре года залег на дно, а осенью 2013-го обманом заманил в лес 16-летнюю девушку и, угрожая пневматическим пистолетом, попытался изнасиловать. Та оказала маньяку яростное сопротивление, сумела вырваться и убежать.

После второго нападения оперативники вычислили и задержали подозреваемого. Материалы попали к следователю отдела по Нижегородскому району города Руслану Сутягину. Проверка затянулась на год. Хотя Чекановский в подробностях описал попытку изнасилования девушки, сотрудник СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Пострадавшая пыталась обжаловать это в прокуратуре, однако безрезультатно: Чекановского отпустили, даже не взяв ДНК-тест. Когда в июле 2020-го его задержали за убийство, девушка поделилась своей историей с журналистами местного телеканала. Следователи подняли старые материалы и повторно изучили детали преступления семилетней давности.

Прежнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили, девушку признали потерпевшей, а Чекановскому предъявили обвинение еще по двум статьям: "Попытка изнасилования" и "Насильственные действия сексуального характера".

Недовольные заявители

В результате у следователей возникли вопросы и к их коллеге Руслану Сутягину. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, со службы уже уволили. Выяснилось, что им недовольны и другие пострадавшие.

"Еще в 2015-м я обращался в СК из-за мошенничества, — говорит бизнесмен Владимир Харанасов. — Моя мать владела частью акций фирмы "Новый город". После ее кончины я как наследник должен был получать 25 процентов прибыли. Но компаньон обанкротил компанию, вывел активы и присвоил все себе. Материалы попали к Сутягину, а тот просто развалил дело и спустя три года вынес постановление о приостановлении расследования. Также выкинул вещдоки. Почему — можно только гадать".

Харанасов собирается обжаловать это решение. Но отмечает, что хоть и жалеет о потере 25 процентов, считает свое дело пустяковым по сравнению с попыткой изнасилования, которую должен был расследовать Сутягин.

Кроме Харанасова, как минимум еще один коммерсант предъявлял претензии к Сутягину. По общему мнению, тот намеренно затягивал и разваливал уголовные дела. Все эти заявления проверяют повторно.