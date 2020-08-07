Лучшие фото недели: бикини из защитных масок, истуканы и гигантская Луна

Женщина в купальнике из защитных масок в Роттердаме.
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с Байконура.
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с Байконура.
Лавандовое поле в Великобритании.
Участница Московского полумарафона.
Последствия ливней в Мумбае.
Последствия ливней в Мумбае.
Дым от мощного взрыва в порту Бейрута.
Участник фестиваля воздушных шаров в Бристоле.
Участник фестиваля воздушных шаров в Бристоле.
На Бали готовятся выпустить в океан спасенных от контрабандистов морских черепах.
На Бали готовятся выпустить в океан спасенных от контрабандистов морских черепах.
Морские пехотинцы Балтийского флота во время учений высаживаются с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника.
Морские пехотинцы Балтийского флота во время учений высаживаются с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника.
Пляж Менекше в Стамбуле.
Житель французского кантона Ла-Курон поливает из шланга свой дом, прежде чем покинуть его из-за подступающего лесного пожара.
Житель французского кантона Ла-Курон поливает из шланга свой дом, прежде чем покинуть его из-за подступающего лесного пожара.
Девушка в маске чумного доктора на демонстрации в Берлине против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Девушка в маске чумного доктора на демонстрации в Берлине против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Мобильный пункт сдачи теста на коронавирус в Индии.
Курбан-байрам в Дакаре.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды после первого полета на МКС.
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды после первого полета на МКС.
Дорожно-строительная техника во время работ по замене асфальта в центре Москвы.
Дорожно-строительная техника во время работ по замене асфальта в центре Москвы.
Люди катаются на велосипедах в районе Шанхайского всемирного финансового центра.
Смотритель храма в Ахмадабаде кормит бездомных животных.
Сторонник "Бхаратия джаната парти" празднует закладку первого камня храма Рамы в Нью-Дели.
Сторонник "Бхаратия джаната парти" празднует закладку первого камня храма Рамы в Нью-Дели.
Похороны на кладбище Сан-Мигель-Сико в Мексике во время пандемии коронавируса.
Похороны на кладбище Сан-Мигель-Сико в Мексике во время пандемии коронавируса.
Девушка с собакой переходит дорогу под дождем в Майами-Бич.
Полнолуние над храмом Посейдона на мысе Сунион к югу от Афин.
Полнолуние над храмом Посейдона на мысе Сунион к югу от Афин.
Косплейщицы в защитных масках на выставке China Joy в Шанхае.
Дезинфекция театра "Амазонас" перед открытием после ослабления карантинных мер в Манаусе.
Дезинфекция театра "Амазонас" перед открытием после ослабления карантинных мер в Манаусе.
Мусульмане покупают коз на рынке во время празднования Курбан-байрама в Найроби.
Мусульмане покупают коз на рынке во время празднования Курбан-байрама в Найроби.
Женщина проезжает мимо копий загадочных истуканов с острова Пасхи в деловом районе Пекина.
Женщина проезжает мимо копий загадочных истуканов с острова Пасхи в деловом районе Пекина.
Замена асфальта на Тверской улице в Москве.
Уличный артист пускает мыльные пузыри перед зданием ратуши во Франкфурте.
Уличный артист пускает мыльные пузыри перед зданием ратуши во Франкфурте.