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Лучшие фото недели: бикини из защитных масок, истуканы и гигантская Луна
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:21
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коронавирус covid-19, crew dragon, протон-м, мексиканский залив, майами-бич, балтийский флот вмф россии, курбан-байрам, ка-27, великобритания, москва, нью-дели, франкфурт-на-майне, греция, республика крым, роттердам, стамбул, ахмадабад, бейрут, шанхай, фото, фото

Лучшие фото недели: бикини из защитных масок, истуканы и гигантская Луна

11:00 07.08.2020 (обновлено: 11:21 07.08.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Robin van Lonkhuijsen

Женщина в купальнике из защитных масок в Роттердаме.

Девушка в купальнике из защитных масок в Роттердаме, Нидерланды
1 из 30

Женщина в купальнике из защитных масок в Роттердаме.

© AFP 2020 / Robin van Lonkhuijsen
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с Байконура.

Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком Бриз-М с телекоммуникационными спутниками Экспресс-80 и Экспресс-103 с космодрома Байконур
2 из 30

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с Байконура.

© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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© REUTERS / Peter Cziborra

Лавандовое поле в Великобритании.

Люди гуляют в лавандовом поле в Икльфорде, Великобритания
3 из 30

Лавандовое поле в Великобритании.

© REUTERS / Peter Cziborra
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участница Московского полумарафона.

Участница во время Московского полумарафона - 2020
4 из 30

Участница Московского полумарафона.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AP Photo / Rajanish Kakade

Последствия ливней в Мумбае.

Последствия проливного дождя в Мумбаи, Индия
5 из 30

Последствия ливней в Мумбае.

© AP Photo / Rajanish Kakade
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Дым от мощного взрыва в порту Бейрута.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
6 из 30

Дым от мощного взрыва в порту Бейрута.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Бейруте.
Последствия взрыва в Ливане
7 из 30
Последствия взрыва в Бейруте.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AP Photo / Ben Birchall

Участник фестиваля воздушных шаров в Бристоле.

Мужчина в куполе воздушного шара
8 из 30

Участник фестиваля воздушных шаров в Бристоле.

© AP Photo / Ben Birchall
© AFP 2020 / Sonny Tumbelaka

На Бали готовятся выпустить в океан спасенных от контрабандистов морских черепах.

Люди готовятся выпустить морских черепах на пляже Кута на Бали
9 из 30

На Бали готовятся выпустить в океан спасенных от контрабандистов морских черепах.

© AFP 2020 / Sonny Tumbelaka
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Морские пехотинцы Балтийского флота во время учений высаживаются с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника.

Морские пехотинцы Балтийского флота высаживаются с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника во время военных учений
10 из 30

Морские пехотинцы Балтийского флота во время учений высаживаются с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© AFP 2020 / Yasin Akgul

Пляж Менекше в Стамбуле.

Отдыхающие на пляже Менексе в Стамбуле
11 из 30

Пляж Менекше в Стамбуле.

© AFP 2020 / Yasin Akgul
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Крыму.
Отдых в Крыму
12 из 30
Отдыхающие на пляже в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Xavier LeotyМужч

Житель французского кантона Ла-Курон поливает из шланга свой дом, прежде чем покинуть его из-за подступающего лесного пожара.

Мужчина поливает свой дом из шланга прежде чем покинуть его из-за наступающего лесного пожара в Ла-Куроне, Франция
13 из 30

Житель французского кантона Ла-Курон поливает из шланга свой дом, прежде чем покинуть его из-за подступающего лесного пожара.

© AFP 2020 / Xavier LeotyМужч
© REUTERS / Christian Mang

Девушка в маске чумного доктора на демонстрации в Берлине против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Девушка в маске чумного доктора на демонстрации против ограничений по Covid-19 в Берлине
14 из 30

Девушка в маске чумного доктора на демонстрации в Берлине против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

© REUTERS / Christian Mang
© AFP 2020 / Noah Seelam

Мобильный пункт сдачи теста на коронавирус в Индии.

Женщина в мобильном пункте сдачи теста на коронавирус в Хайдарабаде, Индия
15 из 30

Мобильный пункт сдачи теста на коронавирус в Индии.

© AFP 2020 / Noah Seelam
© AFP 2020 / John Wessels

Курбан-байрам в Дакаре.

Дети помогают своей семье убивать овец во время Курбан-байрама в Дакаре
16 из 30

Курбан-байрам в Дакаре.

© AFP 2020 / John Wessels
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанк

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды после первого полета на МКС.

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе
17 из 30

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды после первого полета на МКС.

© РИА Новости / NASA
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дорожно-строительная техника во время работ по замене асфальта в центре Москвы.

Дорожно-строительная техника во время проведения работ по замене асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
18 из 30

Дорожно-строительная техника во время работ по замене асфальта в центре Москвы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© REUTERS / ly Song

Люди катаются на велосипедах в районе Шанхайского всемирного финансового центра.

Люди катаются на велосипедах около финансового района Луцзяцзуй в Шанхае
19 из 30

Люди катаются на велосипедах в районе Шанхайского всемирного финансового центра.

© REUTERS / ly Song
© AFP 2020 / Sam Panthaky

Смотритель храма в Ахмадабаде кормит бездомных животных.

Смотритель храма Bhekhaddhari Goga Maharaj temple кормит бездомных животных в Ахмадабаде, Индия
20 из 30

Смотритель храма в Ахмадабаде кормит бездомных животных.

© AFP 2020 / Sam Panthaky
© REUTERS / Adnan Abidi

Сторонник "Бхаратия джаната парти" празднует закладку первого камня храма Рамы в Нью-Дели.

Сторонник Бхаратия джаната парти празднует закладку первого камня храма Рамы в Индии
21 из 30

Сторонник "Бхаратия джаната парти" празднует закладку первого камня храма Рамы в Нью-Дели.

© REUTERS / Adnan Abidi
© AFP 2020 / Pedro Pardo

Похороны на кладбище Сан-Мигель-Сико в Мексике во время пандемии коронавируса.

Похороны на кладбище Сан-Мигель-Сико в Мексике
22 из 30

Похороны на кладбище Сан-Мигель-Сико в Мексике во время пандемии коронавируса.

© AFP 2020 / Pedro Pardo
© AFP 2020 / Chandan Khanna

Девушка с собакой переходит дорогу под дождем в Майами-Бич.

Девушка с собакой во время сильного дождя в Майами-Бич, штат Флорида
23 из 30

Девушка с собакой переходит дорогу под дождем в Майами-Бич.

© AFP 2020 / Chandan Khanna
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

Полнолуние над храмом Посейдона на мысе Сунион к югу от Афин.

Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
24 из 30

Полнолуние над храмом Посейдона на мысе Сунион к югу от Афин.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© REUTERS / Aly Song

Косплейщицы в защитных масках на выставке China Joy в Шанхае.

Косплейщицы в защитных масках на выставке и конференции ChinaJoy в Шанхае
25 из 30

Косплейщицы в защитных масках на выставке China Joy в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
© REUTERS / Bruno Kelly

Дезинфекция театра "Амазонас" перед открытием после ослабления карантинных мер в Манаусе.

Дезинфекция театра Амазонас перед его открытием после ослабления карантинных мер в Манаусе
26 из 30

Дезинфекция театра "Амазонас" перед открытием после ослабления карантинных мер в Манаусе.

© REUTERS / Bruno Kelly
© REUTERS / Thomas Mukoya

Мусульмане покупают коз на рынке во время празднования Курбан-байрама в Найроби.

Верующие мусульмане покупают коз на животноводческом рынке во время празднования Курбан-байрама в Найроби
27 из 30

Мусульмане покупают коз на рынке во время празднования Курбан-байрама в Найроби.

© REUTERS / Thomas Mukoya
© REUTERS / Thomas Peter

Женщина проезжает мимо копий загадочных истуканов с острова Пасхи в деловом районе Пекина.

Женщина проезжает мимо копий истуканов Моаи с острова Пасхи в Центральном деловом районе Пекина
28 из 30

Женщина проезжает мимо копий загадочных истуканов с острова Пасхи в деловом районе Пекина.

© REUTERS / Thomas Peter
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Замена асфальта на Тверской улице в Москве.

Дорожно-строительная техника во время проведения работ по замене асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
29 из 30

Замена асфальта на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Michael Probst

Уличный артист пускает мыльные пузыри перед зданием ратуши во Франкфурте.

Уличный артист пускает мыльные пузыри перед зданием ратуши во Франкфурте, Германия
30 из 30

Уличный артист пускает мыльные пузыри перед зданием ратуши во Франкфурте.

© AP Photo / Michael Probst
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