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Ведущая шоу "Мужское/Женское" обсудила тему секса на первом свидании
Ведущая программы "Мужское/Женское" на Первом канале Юлия Барановская в недавнем выпуске YouTube-шоу "Конечно, Вася!" вместе с Натальей Красновой и Жанной... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:57
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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юлия барановская, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Ведущая шоу "Мужское/Женское" обсудила тему секса на первом свидании

04:57 07.08.2020
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© Страница ТО "Gazgolder" на YoutubeСкриншот шоу #КонечноВася
Скриншот шоу #КонечноВася
© Страница ТО "Gazgolder" на Youtube
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Ведущая программы "Мужское/Женское" на Первом канале Юлия Барановская в недавнем выпуске YouTube-шоу "Конечно, Вася!" вместе с Натальей Красновой и Жанной Левиной-Мартиросян обсудила тему секса на первом свидании.
Блогер Наталья Краснова начала разговор о стереотипе, что девушка должна лечь в постель после третьего свидания: "Мужчины в это истинно верят. Так вот, нужно ли заниматься сексом на третьем свидании? Может, можно этого избежать или на какой встрече это надо делать?"

"Если это делать только на третьем свидании, тогда я останусь без секса, потому что до третьего редко кто доживает, – заявила Барановская. – Вот клянусь, мне бы этот вопрос с удовольствием хотелось задать мужчине. Пусть он честно ответит".

Краснова продолжила свою мысли о том, что парни верят: если девушка согласилась на близость раньше третьего свидания, значит, она доступная. Если это случилось позже, то – ханжа.

"Те молодые люди, которые мне писали, были уверены, что третье свидание – это лимит какой-то. Прошло три свидания и они такие: "Ну что, голосуй: ты за меня или против меня!". Вот такое начинается", – пояснила Краснова.

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