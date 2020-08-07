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Россия снимает слитки: золото рекордно подорожало
Стоимость тройской унции золота достигла исторического максимума. От такого ценового ралли выиграла Россия — второй крупнейший производитель драгметалла в мире... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T11:26
гособлигации сша
международные резервы
экономика
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77
Тебя чего курс рубля интересует? Россия в рублёвой зоне живёт. Импорт в Россию не большой, подавляющее большинство всего необходимого производится в России за рубли. Истерить не надо. Это не 90-е годы.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
гособлигации сша, международные резервы, экономика

Россия снимает слитки: золото рекордно подорожало

08:00 07.08.2020 (обновлено: 11:26 07.08.2020)
19973
© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Стоимость тройской унции золота достигла исторического максимума. От такого ценового ралли выиграла Россия — второй крупнейший производитель драгметалла в мире с рекордно высокой его долей в международных резервах. Аналитики уверяют: подорожание продолжится. Что происходит с котировками — в материале РИА Новости.

Абсолютный рекорд

Уже в середине июля за тройскую унцию давали свыше 1,8 тысячи долларов, золото стало самым доходным активом в мире. К концу месяца очередной скачок: впервые в истории — больше двух тысяч долларов. Прибавка с начала этого года — на треть. Эксперты выделяют несколько причин взрывного роста котировок.
Триггером послужило рекордное с 1929 года сокращение ВВП США на 32,9% в годовом исчислении за второй квартал 2020 года по сравнению с первым, а также сокращение ВВП в ключевых странах ЕС, указывает Ярослав Худорожков, управляющий партнер консалтинговой компании KYC и Vax Capital.
Пандемия сильно подкосила мировую экономику. А в условиях неопределенности инвесторы всегда ищут спасения в защитных активах, в первую очередь — в золоте.
Еще один фактор — ультрамягкая политика Федрезерва. Чтобы поддержать экономику, регулятор уменьшил ставку практически до нуля и запустил печатный станок. На американскую валюту это повлияло не лучшим образом: индекс доллара неуклонно снижается, а доходность гособлигаций США падает.

"Когда количество долларов в обращении постоянно увеличивается и вести бизнес все сложнее, лучший выбор для сохранения сбережений — золото", — отмечает Виталий Кирпичев, директор по развитию TradingView.

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С апреля индекс доллара к корзине шести основных валют потерял десять процентов — на таком низком уровне последний раз этот показатель находился в мае 2018-го. Реальная доходность трежерис упала до ноля процента годовых. Это вынудило инвесторов активно перекладываться в золото.

"ФРС напечатала и влила в экономику свыше четырех триллионов долларов за несколько месяцев — это больше, чем за предыдущие 11 лет, — напоминает финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский. — Реакция адекватная: ничем не обеспеченную валюту продают, доллар дешевеет".

Ставки снижают не только в США, и золото как инструмент сохранения доходов все привлекательнее в условиях перспектив более длительного, чем ожидалось, восстановления экономики после кризиса, уменьшения доходности трежерис и усиления геополитической напряженности, пишет Bloomberg.

Еще дороже

Более того, золото дорожает намного быстрей, чем предсказывали. Так, в сентябре 2019-го инвестбанк Citi предрекал, что тройская унция за пару лет дойдет до двух тысяч долларов. Сейчас аналитики уверены: ралли не прекратится, и звучат все более смелые прогнозы.
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Две с половиной тысячи возможны уже в течение ближайших 12 месяцев.

"В долгосрочной перспективе масштабная эмиссия в США разгонит инфляцию, и спрос на драгметаллы — традиционный защитный актив при росте цен — опять повысится, — говорит Денис Иконников, портфельный управляющий QBF. — Если ФРС не изменит политику, за год золото прибавит еще до пяти сотен долларов".

А в Martin Place Securities не исключают и трех с половиной тысяч к 2022-му.

Россия в плюсе

На золото в международных запасах Центробанка приходится 23 процента, что эквивалентно 130,8 миллиарда долларов. Повышаются котировки драгметалла — увеличиваются ЗВР.
"Выбранная стратегия формирования резервов полностью оправдалась, так как в кризис национальные валюты менее устойчивы, чем золото", — отмечает Виталий Кирпичев из TradingView.
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А вот портфель госбумаг США сократили до минимума — 6,85 миллиарда долларов. На средства, вырученные от их продажи, приобретали евро, юань и золото, поддерживали курс рубля.

Кроме того, Россия — один из лидеров по производству драгметалла. По данным World Gold Council, в прошлом году в стране добыли 329,5 тонны. Это второй показатель после Китая.

В апреле — мае Россия продала за рубеж драгметалл на 3,6 миллиарда долларов — почти в 15 раз больше, чем за тот же период 2019-го, указывает Андрей Березин, управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management. Для сравнения, газа за два весенних месяца экспортировали на 2,4 миллиарда.
В результате международные резервы могут побить рекорд 2008 года и впервые превысить 600 миллиардов.
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гособлигации СШАмеждународные резервыЭкономика
Популярные комментарии
Ну теперь мы(народ) славно заживём!
7 августа, 08:57
zzagopetr
321722024
Тебя чего курс рубля интересует? Россия в рублёвой зоне живёт. Импорт в Россию не большой, подавляющее большинство всего необходимого производится в России за рубли. Истерить не надо. Это не 90-е годы.
7 августа, 10:05
Егор Панкратов
51021010
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