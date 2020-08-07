Колыма обеспечит себя овощами с помощью теплиц на геотермальном источнике

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Колыме в поселке Талая уже в этом году планируют На Колыме в поселке Талая уже в этом году планируют построить теплицу площадью 1,5 гектара, чтобы обеспечить местных жителей свежими овощами и зеленью. Благодаря проекту удастся в два раза снизить стоимость овощей, а также создать новые рабочие места.

Сейчас для тепличного комплекса "Талая" готовят фундамент, работы ведутся по голландской технологии, по плану они завершатся уже в ноябре. Как ожидается, в теплицах будет созревать около 1,1 тысячи тонн овощей в год. Их будут передавать в розничную торговлю и подавать к столу отдыхающим на курорте "Талая". Отопление теплицы обеспечит геотермальный источник, в котором температура воды достигает 90 градусов. В шестиметровых теплицах установят современные системы кондиционирования, вентиляции, а также искусственного тумана для орошения.

В самом поселке и на курорте сегодня проводят работы по благоустройству.

"В связи с капитальной реконструкцией санатория "Талая" в поселке будет проведена комплексная модернизация объектов жилищно-коммунальной, энергетической, дорожной инфраструктуры и учреждений социальной сферы, а также благоустройство поселка. Кроме того, открытие бальнеологического курорта после реконструкции позволит развивать в регионе рекреационный туризм", — заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко.

Для работы в агропромышленном комплексе планируется привлечь порядка 30 сотрудников, еще 200 рабочих мест будет создано для работы в санатории "Талая".

Известно, что цены на овощи и свежую зелень в Магаданской области сегодня крайне высоки, особенно по сравнению с южными регионами. Выращиваемые в теплицах продукты будут обходиться жителям в два раза дешевле, уверяет Кошеленко.

"Планируемая стоимость реализации овощей закрытого грунта: томаты — до 300 рублей за килограмм; огурцы — 180-195 рублей, зеленные культуры — 120 рублей, это в два раза ниже, чем установленные цены на овощи в настоящее время. Стоимость овощей может изменяться в течение года — летом, за счет продолжительного светового дня, затраты на электроэнергию будут ниже, чем зимой, что повлечет за собой снижение себестоимости", — рассказал министр.