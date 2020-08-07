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Колыма обеспечит себя овощами с помощью теплиц на геотермальном источнике
На Колыме в поселке Талая уже в этом году планируют построить теплицу площадью 1,5 гектара, чтобы обеспечить местных жителей свежими овощами и зеленью... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T10:48
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РИА Новости
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353
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хорошие новости, магаданская область

Колыма обеспечит себя овощами с помощью теплиц на геотермальном источнике

08:00 07.08.2020 (обновлено: 10:48 07.08.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудница теплицы во время сбора урожая огурцов
Сотрудница теплицы во время сбора урожая огурцов
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Колыме в поселке Талая уже в этом году планируют построить теплицу площадью 1,5 гектара, чтобы обеспечить местных жителей свежими овощами и зеленью. Благодаря проекту удастся в два раза снизить стоимость овощей, а также создать новые рабочие места.
Сейчас для тепличного комплекса "Талая" готовят фундамент, работы ведутся по голландской технологии, по плану они завершатся уже в ноябре. Как ожидается, в теплицах будет созревать около 1,1 тысячи тонн овощей в год. Их будут передавать в розничную торговлю и подавать к столу отдыхающим на курорте "Талая". Отопление теплицы обеспечит геотермальный источник, в котором температура воды достигает 90 градусов. В шестиметровых теплицах установят современные системы кондиционирования, вентиляции, а также искусственного тумана для орошения.
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В самом поселке и на курорте сегодня проводят работы по благоустройству.
"В связи с капитальной реконструкцией санатория "Талая" в поселке будет проведена комплексная модернизация объектов жилищно-коммунальной, энергетической, дорожной инфраструктуры и учреждений социальной сферы, а также благоустройство поселка. Кроме того, открытие бальнеологического курорта после реконструкции позволит развивать в регионе рекреационный туризм", — заявил РИА Новости министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко.
Для работы в агропромышленном комплексе планируется привлечь порядка 30 сотрудников, еще 200 рабочих мест будет создано для работы в санатории "Талая".
Известно, что цены на овощи и свежую зелень в Магаданской области сегодня крайне высоки, особенно по сравнению с южными регионами. Выращиваемые в теплицах продукты будут обходиться жителям в два раза дешевле, уверяет Кошеленко.
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"Планируемая стоимость реализации овощей закрытого грунта: томаты — до 300 рублей за килограмм; огурцы — 180-195 рублей, зеленные культуры — 120 рублей, это в два раза ниже, чем установленные цены на овощи в настоящее время. Стоимость овощей может изменяться в течение года — летом, за счет продолжительного светового дня, затраты на электроэнергию будут ниже, чем зимой, что повлечет за собой снижение себестоимости", — рассказал министр.
Курорт "Талая" в этом году отметит 80-летие.
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