Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575360980.html
"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии
Если бы не помощь русских, Башар Асад проиграл бы войну — американцы признали, что именно вмешательство Москвы, а также Ирана и "Хезболлы" позволило сирийской... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T08:00
война в сирии
дональд трамп
башар асад
владимир путин
сирия
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d76778872316b3ba20ea0037b7f82ec0.jpg
https://ria.ru/20200730/1575158378.html
https://ria.ru/20200803/1575329769.html
https://ria.ru/20200729/1575126971.html
https://ria.ru/20200803/1575329044.html
Смотрите как воюет Россия и не лезьте на рожон.
476
Это вам не Голливуд, это Российская армия в действии!!!!
453
16
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d76778872316b3ba20ea0037b7f82ec0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c7de75d3045c034924ad74e4afb68bd5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_24e632625a2905fa82414b25a1e14487.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, дональд трамп, башар асад, владимир путин, сирия, сша, безопасность

"Мы их недооценили": Запад впервые признал военный успех русских в Сирии

08:00 07.08.2020
113366
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Если бы не помощь русских, Башар Асад проиграл бы войну — американцы признали, что именно вмешательство Москвы, а также Ирана и "Хезболлы" позволило сирийской армии отбить у незаконных вооруженных группировок большую часть страны. К такому выводу пришла исследовательская служба конгресса в 49-страничном докладе "Обзор вооруженного конфликта в Сирии и реакция США". На что еще обращают внимание военные аналитики и какие дают прогнозы — в материале РИА Новости.

Расстановка сил

Документ иллюстрирует карта Сирии. Центральную, западную и южную части страны контролирует правительство Башара Асада, за исключением небольшого анклава на границе с Иорданией, где находится военная база США Ат-Танф. Мухафаза Идлиб на северо-западе — под властью экстремистских группировок и Турции. Территории на севере и к востоку от Евфрата — примерно треть Сирии — у курдов.
Мины боевиков, обнаруженные в Сирии
30 июля, 12:25Война в Сирии
В Сирии армянские саперы разминировали свыше 20 гектаров
Здесь аналитики лукавят, так как фактически именно Вашингтон контролирует эти земли. Американцев тут немного — согласно докладу, около 600 штыков. Однако они занимают позиции вокруг основных месторождений нефти в этом богатом на углеводороды регионе. Кроме того, на востоке Сирии действуют несколько сотен бойцов частных военных компаний. В документе отмечается, что официальное правительство считает военное присутствие США в этом регионе незаконным. Однако в Вашингтоне указывают, что нефтяные поля необходимо охранять от террористов.
Авторы доклада не скрывают, что иногда возникают стычки с армией Асада. Так, они утверждают, что в феврале этого года на блокпосту в населенном пункте Камышлы сирийские военные обстреляли патруль Вооруженных сил США. Никто не пострадал. Кроме того, упоминаются участившиеся случаи прямого противостояния российских и американских военнослужащих на северо-востоке страны.
© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
В Сети опубликовано уже около десятка видеороликов, где бронемашины армии США пытаются заблокировать проезд автомобилей военной полиции России. До стрельбы дело, к счастью, не доходило.

Россия не уйдет

В целом американцы признают, что израильские авиаудары по объектам Ирана в стране и антироссийские санкции не заставили Москву и Тегеран отказаться от поддержки Башара Асада или хоть в какой-то степени ограничить ему помощь.
"США недооценили возможности и желание Москвы использовать Сирию в качестве плацдарма для распространения своего влияния на Ближнем Востоке, — пишут аналитики. — Нельзя исключать прямого военного столкновения с Россией, Ираном или их "прокси". Кроме того, необходимо понять, насколько далеко Москва может зайти в поддержке своего сирийского союзника".
Город Дума в окрестностях Дамаска
3 августа, 23:14
СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии
Авторы доклада с сожалением констатируют, что давить на Дамаск все сложнее. Линию фронта удалось отбросить от сирийской столицы благодаря помощи в первую очередь российской авиации и спецназа, большая часть страны — под контролем "режима". У политических противников Башара Асада практически не осталось козырей на руках. В то же время курды постепенно сближаются с Дамаском. А значит, центральное правительство может вернуть себе контроль над востоком и севером.

ИГ* по-прежнему опасно

В декабре 2018-го Дональд Трамп объявил о победе над ИГ*. Однако аналитики считают, что группировка еще не разгромлена. Союзники США захватили последние опорные пункты ИГ* в Сирии в марте 2019 года. Но исламисты сохранили структуру командования и управления повстанцами как в Сирии, так и Ираке. А значит, все еще могут наносить чувствительные удары.
© AP Photo / Aamaq News AgencyБойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории России)
Бойцы Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
© AP Photo / Aamaq News Agency
Бойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории России)
"В дальней перспективе судьба ИГ* в Сирии зависит от нашей способности создать в стране органы безопасности, которые не позволят группировке вновь набрать силу, — подчеркивают авторы доклада. — Но угроза "Исламского государства"* — это надолго. Нам необходимо и впредь поддерживать курдов, чтобы они боролись с террористами".
Еще одна угроза — лагеря военнопленных, в которых сейчас около десяти тысяч боевиков ИГ*. Они расположены главным образом на севере страны и охраняются курдскими подразделениями. Помимо этого, есть еще лагеря для членов семей экстремистов. В крупнейшем из них — Аль-Холе — около 66 тысяч жен и детей террористов. По мнению аналитиков, боевики продолжают там пропаганду, поддерживая боевой дух заключенных, а ИГ* планирует налеты, чтобы освободить сторонников.
Президент Сирии Башар Асад
29 июля, 18:17Война в Сирии
Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента России
Курдское руководство неоднократно заявляло о нехватке сил для охраны пленных. Американцы помогать не спешат — Вашингтон настаивает, чтобы родные страны боевиков репатриировали их домой для отбывания наказания. Но никто не горит желанием возвращать "своих" террористов и все придумывают различные предлоги, чтобы уклониться от этого.

Проблемная провинция

Самая горячая точка — провинция Идлиб. Там сейчас действуют Сирия, Россия, Иран и Турция. Войск США нет, однако американцы неоднократно наносили удары по отрядам, связанным с "Аль-Каидой"*. Негосударственные формирования представлены группировками "Хайят Тахрир аш-Шам"*, "Хурас ад-Дин"*, "Сирийской национальной армией", "Хезболлой" и другими. Есть и боевики ИГ*.
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
3 августа, 22:06Война в Сирии
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
"Северные районы Идлиба — единственный регион, контролируемый оппозиционными силами, — подчеркивают аналитики. — Местные группировки — это то, что осталось от тех, кто бросил вызов Дамаску в 2011-м. С 5 марта в Идлибе перемирие, о котором договорились президенты Турции и России. Их войска совместно патрулируют стратегическую трассу М4".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо — Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо — Латакия
Авторы доклада уточняют, что пока перемирие удается сохранить, несмотря на обстрелы со стороны боевиков. Однако Турция не прекратила перебрасывать в Идлиб войска и недавно выразила готовность в случае необходимости возобновить боевые действия. А это значит, что война в Сирии еще далека от завершения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
47274911121824
Обсудить 16
Война в СирииДональд ТрампБашар АсадВладимир ПутинСирияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Смотрите как воюет Россия и не лезьте на рожон.
7 августа, 09:47
Арсений Новиков
1303430003
Это вам не Голливуд, это Российская армия в действии!!!!
7 августа, 09:48
Егор Панкратов
1413081003
Рекомендуем
Подготовка помещения ко встрече Дональда Трампа в Эр-Рияде, 2017 год
Саудовская Аравия "делает шаг к ядерной бомбе", готовясь к выборам в США
Золотые слитки
Россия снимает слитки: золото рекордно подорожало
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Американский высотный самолет-разведчик Lockheed U-2
"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о сигнале Украины о "проникновении боевиков" с юга
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
Шекспир глазами китайца и безграмотная демократия
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Путин и Ельцин в день инаугурации Путина
Соратники Ельцина ответили на слова Лукашенко о выборе Путина преемником
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Отдых в Крыму
Лучшие фото недели: бикини из защитных масок, истуканы и гигантская Луна
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
В Сети затравили Глюкозу за слова об "украинском Крыме"
Рикша в маске с надписью Бойкот Китаю в Нью-Дели, Индия
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 с космодрома Байконур
Лучше, чем у Маска: Рогозин рассказал о новой ракете на замену "Союзу-2"
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
06:35В Самаре загорелись десять домов
06:21Названа безопасная доза пива в день
04:57У побережья Хабаровского края пропала яхта
04:31Водонаеву шокировала позиция адвоката Ефремова
04:05Назван максимально бодрящий летний кофе
04:03Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках
04:01СМИ: на теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки нашли травмы
03:40Джигурда назвал Крым "украинским"
03:26Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
03:22Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом
03:10Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
02:39Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях
02:32Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
02:31Украинская блогерша погибла в ДТП в Таиланде
02:16Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей
02:05Автоэксперт рассказал, как правильно пользоваться климат-контролем
01:49Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве
01:43Пригожин оценил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
01:40"Нафтогаз" отреагировал на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния