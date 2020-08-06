https://ria.ru/20200806/1575469850.html
Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе
Истребители ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газы в ответ на запуск баллона со взрывчаткой, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:56
2020-08-06T23:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс израиля, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире