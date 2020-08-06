Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе

"Днем из сектора Газа по территории Израиля были запущены воздушные шары со взрывчаткой. В ответ на это недавно истребитель и самолёт ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктуре, используемой для подпольной деятельности группировки ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении военных.