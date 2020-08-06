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Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе
Истребители ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газы в ответ на запуск баллона со взрывчаткой, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T23:58
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ввс израиля, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире

Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе

23:56 06.08.2020 (обновлено: 23:58 06.08.2020)
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© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 авг - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газы в ответ на запуск баллона со взрывчаткой, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Днем в четверг полиция Израиля сообщила об обнаружении в промышленной зоне города Арад воздушных шаров со взрывчаткой, запущенных из сектора Газа. Взрывные устройства были нейтрализованы саперами полиции, никто не пострадал.
"Днем из сектора Газа по территории Израиля были запущены воздушные шары со взрывчаткой. В ответ на это недавно истребитель и самолёт ЦАХАЛ нанесли удар по инфраструктуре, используемой для подпольной деятельности группировки ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении военных.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
4 августа, 20:16
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ВВС ИзраиляАрмия обороны ИзраиляХамасИзраильВ мире
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